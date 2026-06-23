鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-06-23 16:52

中美晶旗下續升綠能 (7931-TW) 將於 6 月 29 日以每股 100 元登錄興櫃。中美晶集團董事長徐秀蘭今 (23) 日出席表示，續升是中美晶集團成立 45 年來，第一家以服務業定位發展的公司，也是集團從製造業跨入能源服務業的重要布局，內部期許續升成為集團內「從出生到百億元」所花時間最短的公司。

她也提到續升股票代號為 7931，並以數字總和與諧音開玩笑，表示「7+3、9+1 都是 10」，象徵續升是「十全十美」的公司。

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徐秀蘭表示，中美晶集團過去主要以製造業為核心，包括中美晶、環球晶等半導體相關事業，但隨著 AI、資料中心與高效能運算帶動用電需求大增，市場不能只談算力，因為「沒有電力，再多算力都沒有用」。她指出，中美晶集團未來發展將圍繞「算力」與「電力」兩大主軸，算力由半導體事業群支撐，電力則由續升負責布局。

徐秀蘭強調，續升不是一般服務業，也不只是單純售電公司，而是專注在能源服務業，整合創能、售能、儲能與節能服務，提供企業一站式能源解決方案，尤其擁有電力已經難得，綠色電力更是稀缺，這也是續升的核心價值。

續升綠能指出，在全球淨零轉型、RE100、供應鏈減碳要求，以及 AI 資料中心與高效能運算帶動用電需求成長下，企業對綠電採購、能源管理與供電韌性的需求日益提升。公司將以創能、售能、儲能與節能四大服務，協助客戶提高再生能源使用比例、優化用電效率，並因應能源轉型下的減碳與穩定供電需求。

在創能端，續升透過專業工程團隊，提供太陽能案場開發、設計、工程統包 (EPC) 建置與長期維運服務，協助企業建立穩定且可預期的綠電供應來源；售能端，則以自主開發 AI 智能平台「ZEUS」為核心，整合風、光、水等多元再生能源資源，透過演算法進行發電與用電數據分析、預測與即時調度，提升綠電轉供效率與使用比例。

續升也結合再生能源憑證及綠電顧問服務，協助企業因應 RE100、SBTi、CBAM 等國際倡議與規範，降低供應鏈碳排風險。在儲能端，公司運用智慧調度技術，協助企業導入儲能系統，透過削峰填谷、電力交易及輔助服務參與，提升用電彈性與供電韌性；節能端則透過 AI 節能管理平台「Aura-Sync」，整合用電數據分析與智慧監控，協助企業改善設備效率、優化契約容量配置，建立可量化、可驗證的節能管理機制。

續升董事長陳振乾表示，續升的定位不是售電公司，而是能源轉型顧問公司，協助企業做綠電、節電、能源排程與減碳管理。AI 帶來的不只是用電需求增加，更是企業能源轉型需求快速上升，許多台灣企業過去未曾經歷這樣的歷程，因此續升希望從客戶各個角度，協助企業完成能源轉型。

陳振乾表示，「續升」這個名字代表公司想做的事情與想成為的樣貌，核心精神可概括為能源、永續、價值與共生。續升不只協助客戶端進行能源轉型，也透過平台與網絡協助供應端案場建置，讓實體綠電案場得以被蓋起來，並將綠電分配給最能有效利用的企業與單位。

續升成立至今邁入第十年，陳振乾指出，過去十年公司營收已成長約十倍，但不會以此為滿足。集團董事長徐秀蘭已提出期待，希望續升能最快達成百億元規模。陳振乾也表示，此次登錄興櫃價格為每股 100 元，對團隊來說，100 元不是終點，而是對股東回饋的起點，未來將持續創造更大價值。

在綠電合約方面，續升憑藉中美晶集團半導體產業背景與既有客戶基礎，持續拓展高用電需求且具長期合作潛力的企業客戶，並透過創能、售能、儲能與節能整合服務建立多元收益結構。截至 2026 年 5 月底，續升累計綠電合約量超過 220 億度，10 年以上長期合約占比超過 85%，已簽署合約規模逾新台幣 1,000 億元，為未來營運提供穩定基礎。

哥本哈根基礎建設基金 (CIP) 亞太區總裁許乃文表示，CIP 是全球大型再生能源與能源轉型計畫投資人，在台灣也是離岸風電市場中市占率最高、投資額最大的外資之一。CIP 目前正在台中外海興建渢妙一期離岸風場，容量約 500MW，其中 75MW 將以 30 年長約售予續升。

許乃文指出，在綠電非常稀缺的時代，渢妙一期風場預計 2027 年底準時完工後，續升手上將掌握長達 30 年、合計約 35.5 億度的綠電。她形容，這是一項非常不容易取得的資源，也代表續升在綠電採購上具備精準眼光與執行能力。

續升指出，簽署渢妙一期離岸風電購電合約後，公司提前布局離岸風電供應來源，進一步擴大綠電供給組合，也成為市場上首間販售離岸風電的民營售電業者。隨著渢妙一期風場預計 2027 年陸續併網，將有助提升公司綠電供給能力與服務量能，滿足企業持續成長的綠電需求。

陳振乾表示，離岸風電不論建造、採購或銷售，都是高度複雜的系統。雖然渢妙風場尚未正式供電，但續升團隊已在長期合約談判與採購過程中累積寶貴經驗。他指出，綠電交易表面上看似只是買賣電，但實際上是長周期業務，涉及技術、天候、地緣政治、合約與工程執行等多重風險，如何管理風險、駕馭風險並驅動成長，是續升團隊的重要能力。