國發基金申讓出脫持股 聯合再生：其階段性任務已達成
鉅亨網記者魏志豪 台北
行政院國家發展基金管理會 (國發基金) 日前申報將轉讓聯合再生 (3576-TW) 持股，此次擬調節約 4201 張，期間自今日起至 5 月 12 日止，利空消息衝擊聯合再生今 (13) 日股價亮燈跌停，公司也發聲明指出，國發基金如今投資已呈獲利、階段性任務順利達成，公司將持續致力成為低碳能源的供應者。
國發基金此次申報轉讓 420 萬 1476 股，每日於盤中交易最大得轉讓股數為 165 萬 7795 股，預定轉讓後，持股將降至 9457 萬 3202 股。
聯合再生指出，國發基金是公司的重要股東之一，其依《產業創新條例》第 30 條規定，肩負支持新興產業發展之階段性任務，如今投資已呈獲利、階段性任務順利達成。
聯合再生感謝所有股東長期支持，公司的太陽光電產品已穩居國內龍頭，並積極回應全球 ESG 永續供應鏈之採購需求與趨勢，進一步跨足國際市場，以為全體股東謀取最大利益，並強調經營團隊持續致力於將公司打造為全球具高度競爭力的低碳能源供應者。
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