國發基金申讓出脫持股 聯合再生：其階段性任務已達成

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-04-13 17:03

行政院國家發展基金管理會 (國發基金) 日前申報將轉讓聯合再生 (3576-TW) 持股，此次擬調節約 4201 張，期間自今日起至 5 月 12 日止，利空消息衝擊聯合再生今 (13) 日股價亮燈跌停，公司也發聲明指出，國發基金如今投資已呈獲利、階段性任務順利達成，公司將持續致力成為低碳能源的供應者。

聯合再生。(鉅亨網資料照)

國發基金此次申報轉讓 420 萬 1476 股，每日於盤中交易最大得轉讓股數為 165 萬 7795 股，預定轉讓後，持股將降至 9457 萬 3202 股。

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聯合再生指出，國發基金是公司的重要股東之一，其依《產業創新條例》第 30 條規定，肩負支持新興產業發展之階段性任務，如今投資已呈獲利、階段性任務順利達成。