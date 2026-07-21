鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-07-21 18:00

台睿 (6580-TW) 今 (21) 日指出，在旗下 CVM-1118 的研發基礎上，開發出可應用於 ADC 的新型 Payload(載體藥物)CVM-1125，獲得國際藥廠關注，並有 3 家簽署保密協定。另外，抗癌新藥 CVM-1118 在中國進行的肝癌臨床二期試驗順利啟動，首批受試者完成收案。

台睿表示，ADC 已成為全球癌症新藥開發的熱門領域，國際藥廠也持續投入此類藥物的大型授權與併購交易。而台睿深耕小分子抗癌新藥研發，在 CVM-1118 的研發基礎上，開發出可應用於 ADC 的新型 Payload CVM-1125。

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台睿指出，CVM-1125 透過誘導腫瘤細胞凋亡及抑制腫瘤細胞代謝途徑發揮抗癌作用，有別於目前主流 Payload 的差異化作用機制。

台睿說明，CVM-1125 較不易受常見藥物外排幫浦 (如 MDR1 /P-gp) 影響，具備克服多重抗藥性的開發潛力。此外，CVM-1125 也可在消滅癌細胞的同時，釋放可引發免疫反應的訊號，協助免疫系統辨識及攻擊癌細胞，具備與免疫療法合併治療的潛力。

旗下核心抗癌新藥 CVM-1118 方面，台睿表示，在中國進行的肝癌第二期臨床試驗已順利啟動，目前首批 6 位受試者已完成入組。此研究為第二期、單臂、開放性臨床試驗，主要評估 CVM-1118 合併 PD-1 免疫檢查點抑制劑「信迪利單抗注射液」及經導管肝動脈化學栓塞術 (TACE)，治療不可切除、非轉移性中期肝癌患者之療效、安全性及藥物動力學特性，預計於中國多家醫學中心收納 40 位受試者。