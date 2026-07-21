鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-07-21 13:36

台股日前史詩級爆挫後今 (21) 日盤中強彈超過 1600 點，凱基投顧指出，隨著企業財報季展開，在 AI 需求持續成長帶動下，企業獲利展望仍有上修空間，不過，短期內較難形成明確單邊趨勢，預期台股在多空力道互抵下，未來一個月將以高檔區間震盪格局為主。

凱基投顧認為，全球通膨和利率走勢仍具不確定性，市場將持續在基本面利多和評價面壓力間拉鋸，未來一個月台股在多空力道互抵下，預期將以高檔區間震盪為主，建議投資人當指數逼近前高附近，可考慮適度減碼。

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凱基投顧進一步說明，台積電於 7 月法說會中同步上調營收財測與資本支出展望，有望再度推動正向循環，使相關供應鏈盈餘再上修，並支撐台股整體獲利展望。

然而，由於通膨預期反覆，美債殖利率持續波動，牽動資金成本與投資人風險偏好。獲利上修和評價修正兩股力量交互作用，使市場短期內較難形成明確單邊趨勢。

凱基投顧研究報告導入美國華爾街知名獨立研究機構 Fundstrat 觀點指出，最新市場共識預估顯示，2027 年預期 EPS 已由 352 美元上修至 399 美元，增幅達 13.3%。由於獲利成長速度超過股價漲幅，標普 500 預期本益比反而較年初下降，顯示市場仍有穩健基本面支撐。

而從籌碼面觀察，台灣投資人透過定期定額申購台股 ETF 的每月扣款金額，已從一年前的約 100 億元，大幅提升至目前 200 億元以上，若再加計單筆申購所匯集的資金，新資金流入的力道更可觀，即便內外資資金拉鋸，仍使近年台股得以相對抗跌。