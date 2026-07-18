鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-18 20:30

隨著周日 (19 日) 世界盃足球賽決賽逼近，位於紐澤西州的決賽場館卻籠罩在加拿大野火帶來的厚重煙霾下，因持續野火導致大量煙霾向南擴散，美國中部及東北部多州發布空氣品質警報，紐約、華盛頓等地遭遇嚴重污染，使得將吸引逾 8 萬人現場觀賽及 5 萬人在紐約曼哈頓中央公園觀看直播的決賽面臨環境變數。

對此美國總統川普上周五 (17 日) 猛烈抨擊加國森林維護不善，稱野火煙霾每年為美國帶來「數十億美元」損失，並威脅將此損失加徵至加國進口商品的關稅上。

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此番發言正值《美墨加協定》(USMCA) 處於微妙關鍵期，美國貿易代表格里爾本月初稱白宮不續簽 2020 年版協定，轉向滾動式談判，若三方未能達成共識，協定將於 2036 年自動終止，目前尚不清楚川普政府有何法律依據就野火煙霾課稅。

根據加國山火資訊系統數據，截至上周五 (17 日) 加國境內有超過 890 處火情，其中安大略省佔逾 190 處且部分失控，今年過火面積已近 300 萬公頃，煙霾導致密西根州底特律、伊利諾州芝加哥等城市空氣品質指數達「危險」級別，紐約、華府亦被列入全球污染最嚴重城市。

歐洲哥白尼大氣監測服務中心 (CAMS) 指出，煙霧已讓加國大部分地區與美國東北部空氣品質惡化，紐約州上周四 (16 日) 發布不健康等級警報。

CAMS 高級科學家 Mark Parrington 警告，來自安大略等主要火場的濃煙持續影響五大湖區與美東，並可能越過北大西洋抵達歐洲，凸顯跨境污染規模。