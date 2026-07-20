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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對瑞安航空(RYAAY-US)做出2027年EPS預估：中位數由4.49元下修至4.32元，其中最高估值4.94元，最低估值3.94元，預估目標價為69.58元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|4.94(4.94)
|5.62
|7
|7.38
|最低值
|3.94(4)
|3.95
|4.67
|6.37
|平均值
|4.34(4.45)
|4.69
|5.78
|6.86
|中位數
|4.32(4.49)
|4.71
|5.78
|6.83
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|189.13億
|223.17億
|238.78億
|229.30億
|最低值
|180.47億
|191.93億
|200.99億
|207.35億
|平均值
|184.25億
|198.89億
|211.17億
|218.51億
|中位數
|183.38億
|196.10億
|209.55億
|218.89億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|EPS
|-0.49
|2.40
|3.65
|3.14
|4.77
|營業收入
|55.76億
|112.09億
|145.76億
|149.75億
|180.12億
詳細資訊請看美股內頁：
瑞安航空(RYAAY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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