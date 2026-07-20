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鉅亨速報 - Factset 最新調查：吉利德科學(GILD-US)EPS預估上修至-0.73元，預估目標價為165.00元

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根據FactSet最新調查，共24位分析師，對吉利德科學(GILD-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.74元上修至-0.73元，其中最高估值-0.26元，最低估值-1.05元，預估目標價為165.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-0.26(-0.26)11.212.7414.43
最低值-1.05(-1.05)9.159.4910.03
平均值-0.76(-0.77)9.7510.6412.06
中位數-0.73(-0.74)9.6510.5512.02

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值309.72億348.20億378.81億422.39億
最低值300.57億310.57億327.76億340.90億
平均值304.58億324.33億342.67億367.78億
中位數304.05億323.92億338.14億362.04億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS4.933.644.500.386.78
營業收入273.72億270.85億270.58億287.27億294.48億

詳細資訊請看美股內頁：
吉利德科學(GILD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSGILD

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