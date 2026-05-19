鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞安航空(RYAAY-US)EPS預估下修至4.4元，預估目標價為72.59元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對瑞安航空(RYAAY-US)做出2027年EPS預估：中位數由4.56元下修至4.4元，其中最高估值5.82元，最低估值3.96元，預估目標價為72.59元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|5.82(5.82)
|6.33
|6.8
|7.18
|最低值
|3.96(3.96)
|4.09
|5.13
|6.66
|平均值
|4.62(4.69)
|5.1
|5.82
|6.92
|中位數
|4.4(4.56)
|4.99
|5.65
|6.92
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|194.19億
|230.42億
|217.98億
|226.06億
|最低值
|182.28億
|196.31億
|204.27億
|215.56億
|平均值
|188.48億
|204.47億
|210.24億
|220.81億
|中位數
|188.26億
|202.46億
|209.29億
|220.81億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|EPS
|-0.49
|2.40
|3.65
|3.14
|4.77
|營業收入
|55.76億
|112.09億
|145.76億
|149.75億
|180.12億
詳細資訊請看美股內頁：
瑞安航空(RYAAY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 主動選股績效夯！專家配置一鍵打包
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞安航空(RYAAY-US)EPS預估下修至4.84元，預估目標價為75.97元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞安航空RYAAY-US的目標價調降至75.97元，幅度約3.32%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：菲利浦66(PSX-US)EPS預估上修至17.36元，預估目標價為192.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：韓國電力(KEP-US)EPS預估下修至3.78元，預估目標價為17.56元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇