鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞安航空(RYAAY-US)EPS預估下修至4.56元，預估目標價為73.17元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對瑞安航空(RYAAY-US)做出2027年EPS預估：中位數由5.19元下修至4.56元，其中最高估值5.82元，最低估值3.96元，預估目標價為73.17元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|5.82(6.04)
|6.33
|6.8
|7.18
|最低值
|3.96(4.36)
|4.09
|5.17
|6.66
|平均值
|4.69(5.17)
|5.18
|6.01
|6.92
|中位數
|4.56(5.19)
|5.06
|6.13
|6.92
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|194.19億
|230.42億
|217.98億
|228.41億
|最低值
|182.28億
|196.31億
|204.27億
|215.56億
|平均值
|188.65億
|204.96億
|211.35億
|221.99億
|中位數
|188.41億
|204.53億
|212.67億
|221.99億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|EPS
|-0.49
|2.40
|3.65
|3.14
|4.77
|營業收入
|55.76億
|112.09億
|145.76億
|149.75億
|180.12億
詳細資訊請看美股內頁：
瑞安航空(RYAAY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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