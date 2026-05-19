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鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞安航空(RYAAY-US)EPS預估下修至4.56元，預估目標價為73.17元

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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對瑞安航空(RYAAY-US)做出2027年EPS預估：中位數由5.19元下修至4.56元，其中最高估值5.82元，最低估值3.96元，預估目標價為73.17元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值5.82(6.04)6.336.87.18
最低值3.96(4.36)4.095.176.66
平均值4.69(5.17)5.186.016.92
中位數4.56(5.19)5.066.136.92

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值194.19億230.42億217.98億228.41億
最低值182.28億196.31億204.27億215.56億
平均值188.65億204.96億211.35億221.99億
中位數188.41億204.53億212.67億221.99億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年2026年
EPS-0.492.403.653.144.77
營業收入55.76億112.09億145.76億149.75億180.12億

詳細資訊請看美股內頁：
瑞安航空(RYAAY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSRYAAY

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