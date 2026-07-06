鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞安航空(RYAAY-US)EPS預估上修至4.49元，預估目標價為70.58元
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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對瑞安航空(RYAAY-US)做出2027年EPS預估：中位數由4.31元上修至4.49元，其中最高估值4.94元，最低估值4元，預估目標價為70.58元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|4.94(4.94)
|5.72
|7.04
|7.38
|最低值
|4(4)
|4.09
|5.13
|6.17
|平均值
|4.42(4.38)
|4.83
|5.85
|6.8
|中位數
|4.49(4.31)
|4.86
|5.96
|6.84
市場預估營收
|預估值
|2027年
|2028年
|2029年
|2030年
|最高值
|193.84億
|223.17億
|238.78億
|226.06億
|最低值
|180.47億
|189.98億
|198.77億
|207.81億
|平均值
|185.73億
|199.97億
|211.19億
|217.58億
|中位數
|185.67億
|197.64億
|209.02億
|218.89億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|2026年
|EPS
|-0.49
|2.40
|3.65
|3.14
|4.77
|營業收入
|55.76億
|112.09億
|145.76億
|149.75億
|180.12億
詳細資訊請看美股內頁：
瑞安航空(RYAAY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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