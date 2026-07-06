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鉅亨速報 - Factset 最新調查：瑞安航空(RYAAY-US)EPS預估上修至4.49元，預估目標價為70.58元

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根據FactSet最新調查，共17位分析師，對瑞安航空(RYAAY-US)做出2027年EPS預估：中位數由4.31元上修至4.49元，其中最高估值4.94元，最低估值4元，預估目標價為70.58元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值4.94(4.94)5.727.047.38
最低值4(4)4.095.136.17
平均值4.42(4.38)4.835.856.8
中位數4.49(4.31)4.865.966.84

市場預估營收

預估值2027年2028年2029年2030年
最高值193.84億223.17億238.78億226.06億
最低值180.47億189.98億198.77億207.81億
平均值185.73億199.97億211.19億217.58億
中位數185.67億197.64億209.02億218.89億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年2025年2026年
EPS-0.492.403.653.144.77
營業收入55.76億112.09億145.76億149.75億180.12億

詳細資訊請看美股內頁：
瑞安航空(RYAAY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSRYAAY

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