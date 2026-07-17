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鉅亨速報 - Factset 最新調查：五三銀行(FITB-US)EPS預估上修至2.99元，預估目標價為63.00元

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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對五三銀行(FITB-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.95元上修至2.99元，其中最高估值3.51元，最低估值2.82元，預估目標價為63.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值3.51(3.51)5.145.75
最低值2.82(2.81)4.765.23
平均值3.06(3.05)4.955.48
中位數2.99(2.95)4.975.51

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值129.42億142.12億151.43億
最低值127.63億137.30億143.38億
平均值128.56億139.35億146.94億
中位數128.53億139.23億146.78億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.733.353.223.143.53
營業收入81.44億96.23億124.77億132.51億127.15億

詳細資訊請看美股內頁：
五三銀行(FITB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSFITB

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