鉅亨速報 - Factset 最新調查：五三銀行(FITB-US)EPS預估上修至2.99元，預估目標價為63.00元
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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對五三銀行(FITB-US)做出2026年EPS預估：中位數由2.95元上修至2.99元，其中最高估值3.51元，最低估值2.82元，預估目標價為63.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.51(3.51)
|5.14
|5.75
|最低值
|2.82(2.81)
|4.76
|5.23
|平均值
|3.06(3.05)
|4.95
|5.48
|中位數
|2.99(2.95)
|4.97
|5.51
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|129.42億
|142.12億
|151.43億
|最低值
|127.63億
|137.30億
|143.38億
|平均值
|128.56億
|139.35億
|146.94億
|中位數
|128.53億
|139.23億
|146.78億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.73
|3.35
|3.22
|3.14
|3.53
|營業收入
|81.44億
|96.23億
|124.77億
|132.51億
|127.15億
詳細資訊請看美股內頁：
五三銀行(FITB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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