鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-20 18:30

歐盟執委會周一 (20 日) 宣布，阿里巴巴 (BABA-US)(09988-HK) 旗下的跨境電商平台 AliExpress(速賣通) 因違反《數位服務法》(DSA) 關於內容審核與消費者安全的規定，遭重罰 5.5 億歐元 (約 6.29 億美元)。這是自 DSA 全面實施以來，歐盟針對大型線上平台開出的最高額罰單。

歐盟祭DSA史上最貴罰單 阿里巴巴遭重罰5.5億歐元(圖:shutterstock)

根據歐盟調查，AliExpress 未能有效評估並減少其平台上非法、不安全及仿冒產品的傳播。

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監管機構指出，平台允許仿冒品、不安全玩具以及危險化妝品在線上停留長達數周之久。此外，AliExpress 的廣告與推薦系統被指控加劇了非法商品的傳播，而其預防仿冒的「品牌授權」系統則因人員不足且效能不彰，極易被商家規避。

執委會批評，AliExpress 雖有懲罰政策，卻未能落實執行，導致許多違規商家能持續在平台上銷售非法商品。

歐盟科技首長 Henna Virkkunen 表示，AliExpress 在歐洲擁有 1.93 億名用戶，這種監管缺失不僅對消費者構成危險，對於遵守規則的其他企業而言也極不公平。

這筆罰金遠高於先前對 Elon Musk 旗下 X 平台 (1.2 億歐元) 及另一中國電商巨頭 Temu(2 億歐元) 的處罰。儘管如此，監管機構表示在計算罰額時，已將 DSA 的「新穎性」列為減刑因素，否則罰金最高可達公司全球年度總銷售額的 6%。

AliExpress 必須在 10 月 20 日前提交補救措施計畫，說明如何改善其風險評估與緩解機制。歐盟將在 12 月對該計畫進行審核，若屆時認為其措施仍不符合 DSA 標準，AliExpress 可能面臨更進一步的罰款。