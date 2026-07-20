威旭數據7月23日登錄興櫃 估年營收雙位數成長
鉅亨網記者王莞甯 台北
B2B2C 數據業者威旭數據科技 (7933-TW) 將於 7 月 23 日登錄興櫃，隨著去年 11 月起開始服務日本旅宿營運平台「旅屋 Triphome」、購入在東京巢鴨購置二個住宿據點做為示範點、以及既有本業的客戶挹注成長，威旭數據董事長張希寧認為，今年營收動能有望呈現雙位數增長。
威旭數據主要業務為，整合分散於不同平台及實際營運流程中的客戶、交易與營運資料，建立可持續累積及應用的資料庫，協助客戶提升經營決策效率，目前已將資料整合和分析能力，應用於數位行銷平台「holkee」和日本旅宿營運平台「旅屋 Triphome」。
在台灣市場，holkee 主要服務微型及中小企業，累計服務客戶超過 1 萬家；而在日本旅宿業務方面，旅屋 Triphome 目前於東京地區管理近 200 間房源，接下來有意拓展至北海道札幌。
張希寧表示，長期參與客戶實際交易與營運，持續累積第一手資料，並將資料轉化為可落地的商業決策，未來將進一步運用 AI 於資料整理、客戶分群、價格建議及流程自動化。
威旭數據目前實收資本額為 2.53 億元，去年合併營收 1.88 億元，合併毛利率為 47.46%。
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