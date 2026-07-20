鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-20 15:43

原爲水資源概念股的千附實業 (8383-TW) 今 (20) 日公布 2026 年 6 月營收 6.63 億元，創新高，月增 68.65%，年增 2 倍；單月自結稅後純益爲 4200 萬元，年增 7.4 倍，每股純益達 0.37 元。

千附實業 2026 年第二季營收 14.09 億元，創新高，季增 40.22%，年增 89.07%。2026 年 1-6 月營收 24.14 億元，年增 54.39%。

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千附實業 2026 年第一季營收 10.05 億元，毛利率 26.17%，稅後純益 1.17 億元，年增 48.23%，每股純益 1.04 元。千附實業 2026 年 6 月自結稅後純益達第一季稅後純益的 35.89%。

千附實業 2026 年來營運的攀升，主要受惠於高效能運算 (HPC) 及先進製程持續推升半導體資本支出，帶動需求暢旺，加上子公司千附精密 (6829-TW) 營運穩健成長，6 月較去年同期大幅成長 200%； 上半年營運動能持續增溫。

千附實業自 2022 年完成水資源事業處分後，營運聚焦於半導體廠務系統工程、機械事業及子公司千附精密等核心事業。近年全球 AI 應用快速發展，帶動晶圓廠、先進封裝廠及相關供應鏈持續擴產，公司除受惠既有客戶擴大投資外，也陸續取得多家國內高科技大廠合格供應商資格，持續擴大市場版圖，為後續接單奠定穩健基礎。

在半導體廠務工程領域，千附深耕高科技廠房工程逾 30 年，提供無塵室排氣系統、二次配管工程及廠務系統整合等服務，具備完整設計、製造、施工及維護能力。公司目前於多座晶圓廠設有駐廠服務團隊，可即時提供工程支援與維護；同時擁有製造工廠，可依客戶需求客製化生產高階、高精密管材，並持續導入機械手臂銲接及自動化製程，提升產品品質、生產效率與交期競爭力。

隨著 AI 晶片、高效能運算及 CoWoS 先進封裝產能持續擴建，市場對高純度、高潔淨及高可靠度廠務工程需求同步提升。千附在高腐蝕性、高純度化學氣體管路及特殊製程施工等領域累積深厚技術與實績，可提供高技術門檻工程解決方案，持續強化競爭優勢。