鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-20 18:10

專業甲級廢棄物處理大廠台鎔科技 (6947-TW) 將在 7 月 22 日上市掛牌，台鎔今 (20) 日公布最新財報營收數據，2026 年 1-6 月稅後純益 1.35 億元，年增 8.92 倍，每股純益並達 1.44 元。

台鎔 2026 年累計 1-6 月營收 8.53 億元較去年同期成長 71.42%，毛利率 37.92%，年增 21.15 個百分點，稅後純益。稅後純益 1.35 億元，年增 8.92 倍，每股純益並達 1.44 元。

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而台鎔科技 2026 年第二季營收 4.4 億元，毛利率 37.33%，季減 1.24%，單季稅後純益 8003 萬元，季增 44.44%，每股純益 0.85 元。

台鎔科技營收展現亮眼佳績，主要得益於台灣半導體供應鏈擴產效益持續發酵，帶動半導體有害事業廢液處理需求維持高檔 。此外，百分之百持股的子公司「翰陽綠能」自 2025 年底正式商轉以來，生活垃圾與一般事業廢棄物處理量能持續滿載，整體發電效率穩定 。

隨著 AI 基礎設施需求快速成長，台灣半導體廠陸續擴產，在先進製程產能持續投產下，半導體所需之特化品溶劑使用量及複雜度雙雙提高，造成半導體相關廢棄物的處理需求量高於目前台灣的處理產能 。

台鎔科技持續在有害廢棄物處理領域保持領先地位 。公司目前擁有結合焚化與蒸餾的完整處理鏈，月許可量可達焚化處理 3848 噸與物理處理 2,880 噸，並以精準配料與數據化分析確保穩定熱值與高效率處理能力 。尤其在半導體產業需求持續高檔之際，台鎔憑藉長年服務國際半導體與電子大廠的實績，搭配嚴謹的污染防制系統與超過 300 天的年均運轉天數。