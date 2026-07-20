上周台股遭外資提款95.86億美元 韓股2度熔斷卻「吸金」1.45億美元
鉅亨網記者張韶雯 台北
中國 AI 新模型推出引發市場對產業競爭加劇的憂慮，加上科技股於高估值下遭逢獲利了結，美股三大指數全面回落，費城半導體指數更創下逾一年來最大單週跌幅，受此連動，台股今（20）日盤勢表現疲弱，大盤指數續跌 221 點。面對全球股市拉回，市場風險偏好明顯降溫，值得注意的是，儘管台股面臨沈重賣壓，全球資金流向卻出現顯著分歧，其中韓國股市即便上週兩度因重挫觸發熔斷機制，外資卻反向呈現小幅淨流入，與台股遭外資大幅提款逾新台幣 95.86 億美元的情況形成對比。
根據統計，過去一週整體股票型 ETF 仍獲得大額資金淨流入 682.63 億美元，已連續 16 週呈現淨流入態勢，資金主要挹注美國、亞洲與中國市場。富蘭克林證券投顧分析，雖然半導體股近期面臨劇烈修正，但累計今年以來費城半導體指數漲幅仍近 68%。隨著財報季開展，市場將更嚴格檢視科技巨頭的 AI 投資，能否轉化為具體的營收與獲利成長。
在亞洲股市方面，外資動向呈現劇烈分歧。由於韓國記憶體巨頭股價波動劇烈，加上 AI 資本支出疑慮升溫，韓國股市 Kospi 指數上週重挫 8.8%，分別於 13 日及 16 日兩度觸發熔斷機制，成為全球表現最差的市場之一，但外資卻逆勢淨買超 1.45 億美元。反觀台股，過去一週遭外資大幅淨賣超 95.86 億美元，表現相對承壓。45
針對 AI 前景，富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森 · 柯堤斯指出，儘管宏觀經濟存在不確定性，但企業在 AI 基礎設施與提升生產力的軟硬體投資依然具備韌性，雲端服務供應商的需求非常強勁，支持了整個 AI 生態系的擴張。
美盛凱利美國大型公司成長基金經理人艾莉卡 · 富爾法羅則進一步表示，市場主導地位已轉移至為 AI 資料中心提供記憶體及關鍵零組件的供應商，這些企業強勁的獲利能力，不僅有助紓緩成長股泡沫化風險，更有望帶動市場廣度持續擴大。
法人建議，投資人若看好穩健獲利基本面，核心部位應首選美國及新興市場平衡型基金，空手者則建議透過分批佈局或定期定額策略參與市場，並依個人風險屬性酌量配置黃金或天然資源產業型基金。
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