鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-20 16:10

隨著新興市場貨幣波動率降至今年年初以來最低，利差交易 (Carry Trade) 正再度展現活力，其中拉丁美洲地區以其豐厚的預期回報成為投資者的首選。

低波動性引發拉美利差交易復興 巴西、哥倫比亞領跑新興市場(圖:shutterstock)

由於拉美地區提供的利率普遍高於多數開發中國家，加上其在「利差風險比」指標上的優異表現，拉美貨幣正被視為新興市場中最具吸引力的投資目標。

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拉美貨幣在今年的利差交易中表現冠絕群雄。採取借入美元並買入哥倫比亞披索的策略，其回報率已高達 21%；巴西里爾與阿根廷披索也分別錄得 12.7% 與 12.6% 的收益。相較之下，買入波蘭茲羅提、印尼盾或泰銖的交易則均出現至少 5% 的虧損。

此外，隨著中東戰火蔓延，布蘭特原油價格近期一度突破每桶 90 美元。ING 銀行分析指出，由於拉美多國為石油出口國，使其在面對能源價格衝擊時，比起歐洲、非洲、中東 (EMEA) 或亞洲地區更具備抵禦能力，低波動環境正吸引資金流向這些受衝擊影響較小的地區。

在衡量利差交易吸引力的關鍵指標——利差風險比中，巴西里爾在《彭博》編製的 27 種貨幣名單中以 1.33 的得分位居榜首，哥倫比亞披索則以 1.31 位居第三，墨西哥披索則排在第五位。

摩根大通與花旗銀行等華爾街巨頭近期紛紛表態，支持高收益貨幣，花旗建議客戶做多巴西、哥倫比亞、墨西哥及土耳其貨幣組合；摩根大通則因哥倫比亞擁有拉美最高的實質利率之一，而將其評等調升至「超配」。