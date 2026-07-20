低波動性引發拉美利差交易復興 巴西、哥倫比亞領跑新興市場
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
隨著新興市場貨幣波動率降至今年年初以來最低，利差交易 (Carry Trade) 正再度展現活力，其中拉丁美洲地區以其豐厚的預期回報成為投資者的首選。
由於拉美地區提供的利率普遍高於多數開發中國家，加上其在「利差風險比」指標上的優異表現，拉美貨幣正被視為新興市場中最具吸引力的投資目標。
拉美貨幣在今年的利差交易中表現冠絕群雄。採取借入美元並買入哥倫比亞披索的策略，其回報率已高達 21%；巴西里爾與阿根廷披索也分別錄得 12.7% 與 12.6% 的收益。相較之下，買入波蘭茲羅提、印尼盾或泰銖的交易則均出現至少 5% 的虧損。
此外，隨著中東戰火蔓延，布蘭特原油價格近期一度突破每桶 90 美元。ING 銀行分析指出，由於拉美多國為石油出口國，使其在面對能源價格衝擊時，比起歐洲、非洲、中東 (EMEA) 或亞洲地區更具備抵禦能力，低波動環境正吸引資金流向這些受衝擊影響較小的地區。
在衡量利差交易吸引力的關鍵指標——利差風險比中，巴西里爾在《彭博》編製的 27 種貨幣名單中以 1.33 的得分位居榜首，哥倫比亞披索則以 1.31 位居第三，墨西哥披索則排在第五位。
摩根大通與花旗銀行等華爾街巨頭近期紛紛表態，支持高收益貨幣，花旗建議客戶做多巴西、哥倫比亞、墨西哥及土耳其貨幣組合；摩根大通則因哥倫比亞擁有拉美最高的實質利率之一，而將其評等調升至「超配」。
然而，這場復興並非毫無風險。Aberdeen 的主權債專家 Edwin Gutierrez 提醒，巴西與哥倫比亞的選舉變數，以及對財政整頓路徑的疑慮仍需保持謹慎。此外，「聖嬰現象」對智利、秘魯及哥倫比亞等安地斯國家可能帶來的經濟威脅也是不容忽視的變數。
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