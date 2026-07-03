鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-03 16:20

日本首相高市早苗於 7 月 1 日至 3 日，對印度進行首次官方訪問，並與印度總理莫迪舉行第 16 屆日印年度峰會。在全球地緣政治動盪與西亞局勢不穩的背景下，雙方致力於將經濟安全與能源韌性打造為雙邊關係的核心支柱。

經濟與技術合作

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在經濟安全方面，兩國發表了三份具里程碑意義的文件：《經濟安全聯合宣言》、《人工智慧合作聯合聲明》及《能源韌性聯合聲明》。

面對「經濟武器化」與非市場行為的挑戰，日印達成共識，將加強半導體、量子技術及先進材料的供應鏈韌性，並聯手應對中國在關鍵礦產上的壟斷。

莫迪提出，希望在 2036 年前吸引 10 兆日元的日本投資，目前已有約 1,400 家日企在印經營，預計短期內投資額將達 2 兆日元。除了傳統的汽車與基礎設施 (如孟買 - 阿美達巴德高鐵) 外，合作範圍已擴展至新創企業、綠色氫能及月球探測任務，甚至涵蓋農業技術如在印種植香菇與草莓。

應對地緣政治衝擊下的能源合作

受西亞局勢及荷姆茲海峽封鎖風險影響，能源安全成為重中之重。日印均為主要能源進口國，雙方同意啟動石油儲備對話，並計劃簽署液化天然氣 (LNG) 供應協議。日本重申支持印度加入國際能源總署 (IEA)，並推動興建 1,000 座生物氣工廠，以應對全球供應鏈中斷的風險。

印太戰略：共同應對中國挑戰

在戰略防禦上，兩國重申對「自由開放印太區域」(FOIP) 的承諾。高市早苗強調印度是實現此願景「不可或缺的夥伴」，雙方將深化海上安全合作，包括常態化聯合海軍演習，並計劃儘早舉行「2+2」部長級對話。