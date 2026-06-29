鉅亨網記者劉玟妤 台北
台股今 (29) 日一掃上周五 (26 日) 重摔陰霾，資金湧進生技類股，藥華藥 (6446-TW) 旗下核心新藥 Ropeg 展望正向，亮燈漲停鎖住 1270 元再創新高；禾榮科 (7799-TW) 則與日本醫材廠簽署 MOU，推動次世代粒子治療，瞄準精準醫療商機，今天也漲停鎖住 416.5 元。
藥華藥今天早盤以 1205 元開高，盤中亮燈整停鎖住 1270 元，股價再度改寫歷史新高，排名千金股第 40 名，排隊委買單約 800 張，成交量超過 2000 張；禾榮科今天以 385.5 元開高走高，盤中漲停鎖住 416.5 元，排隊委買單約 40 張，成交量則約 600 張。
藥華藥旗下核心新藥 Ropeg 展望正向，除美國 ET(原發性血小板過多症) 藥證取證在即，Ropeg 筆型注射劑也已獲美國 FDA 核准，將於數周內在美國正式上市，進一步強化 Ropeg 產品線布局，也為美國市場銷售再添成長動能。
禾榮科近日與日本東京 B dot Medical Inc. 簽署合作意向書 (MOU)，雙方合作主軸涵蓋拓展泛亞洲市場、建置次世代粒子治療中心、前沿醫療設備技術交流與整合，以及台日互惠認證，雙方將攜手開拓泛亞洲先進粒子治療的藍海市場。
生技類股今天漲勢凌厲，泰宗 (4169-TW)、保瑞 (6472-TW)、永昕 (4726-TW)、長聖 (6712-TW)、松瑞藥 (4167-TW) 漲逾半根停板，北極星藥業 - KY(6550-TW)、台康生技 (6589-TW) 漲逾 4%，美時 (1795-TW)、泰福 - KY(6541-TW)、台耀 (4746-TW)、永笙 - KY(4178-TW) 漲逾 3%。
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