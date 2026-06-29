台股今 (29) 日一掃上周五 (26 日) 重摔陰霾，資金湧進生技類股，藥華藥 ( 6446-TW ) 旗下核心新藥 Ropeg 展望正向，亮燈漲停鎖住 1270 元再創新高；禾榮科 ( 7799-TW ) 則與日本醫材廠簽署 MOU，推動次世代粒子治療，瞄準精準醫療商機，今天也漲停鎖住 416.5 元。

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藥華藥旗下核心新藥 Ropeg 展望正向，除美國 ET(原發性血小板過多症) 藥證取證在即，Ropeg 筆型注射劑也已獲美國 FDA 核准，將於數周內在美國正式上市，進一步強化 Ropeg 產品線布局，也為美國市場銷售再添成長動能。