鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-17 21:17

近期暑假旅遊旺季到來，金門水頭碼頭湧現大量旅客，由於大量轉機人潮湧入，也衝擊當地交通，為提升金門小三通旅運服務品質，強化港區公共安全，交通部航港局長葉協隆今 (17) 日率隊前往金門港旅運中心勘查旅客行李管控機制落實情形，並拜會金門縣長，召集港警、海關、移民署、海巡署等 CIQS 單位召開專案會議，針對「水客」攜帶超重行李及貨物等亂象研商強化管理。

小三通「水客」亂象多，航港局攜手金門縣及港區單位精進旅運港區安全。(圖:航港局提供)

航港局表示，金廈小三通係為提供兩岸便捷客運海運服務，惟近期水頭港區時有「水客」(俗稱單幫客) 攜帶過重行李或貨物搭乘小三通客船，除今 (2026) 年 3 月間發生有「水客」於水頭旅運中心遭查驗後，於現場咆哮妨害公務外，近日更查獲水客有攜帶毒品原料企圖通關等情事，

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因對客船安全、港區公共安全，乃至走私販毒均造成危害風險，因此航港局自 5 月起即邀集港區有關單位就「水客」違規攜帶行李行為，研擬多項強化管理作為，期透過跨機關協調機制建立有效執法原則，提升港區管理效能。

航港局也就落實旅客行李件數及重量查核作業、「水客」危害商港公共安全行為取締與處分、優化小三通售票系統有效利用艙位、及早實施行李託運收費調整新制、落實船舶準時開航機制及旅運中心周邊不得堆置貨物等具體強化管理等作為提出多項建議。

葉協隆強調，「水客」透過金廈小三通攜帶過重行李不當行為，影響小三通客船航行安全及金門港區公共安全，航港局未來將持續會同金門縣及 CIQS 等單位，落實各項精進旅運及港區安全管理與宣導措施。