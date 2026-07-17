鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-17 15:09

中東區域緊張局勢周五 (17 日) 持續升級，伊朗革命衛隊 (IRGC) 宣稱，已對位於敘利亞阿爾坦夫 (al-Tanf) 的美軍特種作戰指揮中心發動報復性打擊，以此反制美軍近期在波斯灣實施的海上封鎖。

根據伊朗國家媒體報導，此次行動是針對先前多名伊朗士兵在境內伊朗沙赫爾 (Iranshahr) 遇襲身亡的直接報復，屬於「納斯爾 - 2」(Nasr 2) 行動的第 11 階段。伊朗方面宣稱，此次打擊擊斃了「大量」美軍士兵，並成功摧毀一套雷達系統及數架特種作戰直升機。

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然而，這項說法的真實性仍待驗證。美軍曾在今年 2 月宣布已撤出位於敘、約、伊三國交界戰略要地的阿爾坦夫基地。目前，美國軍方及敘利亞政府均未對此次襲擊聲明作出正式回應。

在陸地衝突發生的同時，波斯灣的海上對峙也達到了頂點。伊朗革命衛隊在聲明中強調，伊朗仍保有對荷姆茲海峽的「完全控制權」。伊方明確畫出底線，稱只要美國持續對伊朗航運採取侵略行徑與海上封鎖，該地區將「不會有一滴石油或天然氣能夠出口」。

美軍近期在波斯灣採取了極端執法手段，包括發射飛彈擊殘一艘在哈爾克島 (Kharg Island) 附近的違規油輪，並強行攔截商船進行特種部隊登臨檢查。

受此影響，衛星監測顯示約 91 艘與伊朗相關的油輪正處於徘徊或閒置狀態，如「Glendale」號與「Danuta I」號等船舶正透過異常的之字形航跡試圖逃避美軍捕捉。