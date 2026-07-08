FIFA世界盃美國轉播權喊價20億美元 Netflix、Disney、YouTube申請出戰

鉅亨網編譯許家華 2026-07-08 09:00

2030 年與 2034 年國際足總 (FIFA) 世界盃美國轉播權即將展開競標。

（圖：Shutterstock)

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報導指出，FIFA 預計未來 3 個月內與潛在媒體合作夥伴展開正式談判。知情人士透露，各家媒體高層已預留每屆 15 億至 20 億美元的預算，意味 2030 年及 2034 年世界盃美國轉播權價格有望創下歷史新高。

相較於過去採分開出售英文及西班牙文轉播權，FIFA 此次考慮將兩種語言的美國轉播權打包出售，進一步提高整體授權價值，也讓競標門檻大幅提高。

市場人士分析，此舉恐使部分傳統媒體難以參與競爭。例如康卡斯特 (CMCSA-US) 旗下 NBCUniversal 目前正因企業分拆後重新調整財務規畫，預料難以投入如此高額競標資金。

儘管 2030 年世界盃將由摩洛哥、葡萄牙與西班牙共同主辦，部分賽事也將於阿根廷、巴拉圭及烏拉圭舉行，以紀念世界盃百年；2034 年則預計由沙烏地阿拉伯主辦，兩屆賽事皆與美國存在較大的時差，不利美國黃金時段收視，但市場對轉播權的競爭熱度並未因此降溫。

《CNBC》指出，除了 Netflix、Disney 及 YouTube 之外，亞馬遜 (AMZN-US) 與蘋果 (AAPL-US) 也不排除加入競標。由於科技平台不像傳統電視台受限於固定播出時段與頻道資源，因此在高價競標上擁有更大彈性。

分析人士認為，世界盃仍是全球最具商業價值的體育賽事之一，對串流平台而言，不僅能帶來龐大的新訂戶，也可提高用戶黏著度，並擴大廣告與體育內容布局。

近年 Netflix 持續增加體育內容投資，陸續取得 NFL 聖誕大戰、WWE《Raw》等賽事轉播權；Disney 則透過 ESPN 深耕體育市場；YouTube 近年也積極布局直播內容，包括取得 NFL Sunday Ticket 等大型體育內容，顯示各大平台正持續擴張體育版圖。

不過，市場對高額授權成本仍保持審慎態度。若每屆世界盃轉播權價格達 20 億美元，將創下美國市場體育媒體版權新高，也意味業者須投入龐大資本，後續能否透過訂閱收入、廣告收益及商業合作回收成本，仍有待觀察。