鉅亨網編譯陳又嘉 2026-07-02 11:10

《CNBC》報導，高盛 (Goldman Sachs) 表示，受惠於世界盃足球賽帶動就業需求，美國將於周四公布的 6 月非農就業報告可能比市場預期更為強勁。

根據道瓊對經濟學家的調查，平均預估 6 月非農新增就業人數為 11.5 萬人，低於 5 月的 17.2 萬人。

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不過，高盛指出，小型企業薪資服務公司 Homebase 數據顯示，世界盃對就業市場至少帶來一定程度提振，估計 6 月新增約 4 萬個工作機會。

Homebase 最新報告顯示，雖然 6 月整體招聘速度放緩，但 11 座世界盃主辦城市的招聘人數僅較去年同期下降 1.2%，明顯優於其他城市 3.5% 的降幅。

此外，Homebase 數據也顯示，餐旅業招聘人數增加 9.5%，高盛認為，這很可能與世界盃賽事帶動需求有關。

高盛經濟學家 Ronnie Walker 與 Jessica Rindels 在報告中表示，「根據我們的歷史分析，世界盃可望在 6 月推升非農新增就業約 4 萬人，影響主要集中在休閒與餐旅業、專業與商業服務業，以及貿易與運輸業。」

因此，高盛預估，6 月非農新增就業人數將達 14 萬人。雖然仍低於 5 月增幅，但明顯優於 2025 年 6 月減少 2 萬個工作機會的表現。