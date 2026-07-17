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光通訊族群在幾個月前仍被市場人人追捧的題材，輝達黃仁勳在今年 Computex 上也讚譽光通訊廠邁威爾會是下一家「兆美元級企業」，將美、台灣光通訊概念股題材燒到最旺，但隨著 7 月起美股震盪、台股修正下，光通訊族群卻成了市場最先被拿來開刀的目標，今日多檔遭下修重跌。