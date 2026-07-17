鉅亨網記者黃皓宸 台北
台股今 (17) 日受美股四大指數收黑，加上亞股慘綠影響，盤中恐慌重挫一度超過 2,000 點，光通訊概念股受指數修正及 Lumentum(LITE-US)、Marvell(MRVL -US) 重挫影響，今日紛紛綠光罩頂重跌，包括聯鈞 (3450-TW) 亮燈跌停，股價下探 432 元跌破季線，前鼎 (4908-TW)、光環 (3234-TW)、眾達 - KY(4977-TW) 也跌停。
觀察盤面上，除了聯鈞跌停等 4 檔跌停，包括波若威 (3163-TW)、華星光 (3163-TW) 及統新 (6426-TW)、聯亞 (3081-TW) 也慘跌 8-9%，上詮 (3363-TW)、光聖 (6442-TW) 一度重跌 7% 以上。
光通訊族群在幾個月前仍被市場人人追捧的題材，輝達黃仁勳在今年 Computex 上也讚譽光通訊廠邁威爾會是下一家「兆美元級企業」，將美、台灣光通訊概念股題材燒到最旺，但隨著 7 月起美股震盪、台股修正下，光通訊族群卻成了市場最先被拿來開刀的目標，今日多檔遭下修重跌。
法人指出，光通訊產品在未來仍持續看好，但在下半年，市場將再度驗證基本面及出貨是否兌現，包括台積電 (2330-TW)COUPE 2026 量產、Intel 和 Broadcom 各自有相關產品發展方向，投資人需留意後續產業成長的動能，是否從出貨量轉向規格產品的升級，配合相關營收及業績，再逢低進場布局績優股。
下一篇