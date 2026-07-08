〈焦點股〉光通訊股抱團跌深反彈 聯亞、上詮聯袂亮燈漲停

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-08 13:31

光通訊股受惠於 AI 傳輸需求持續強勁，加上輝達 (NVDA-US) 預計於於今 (2026) 年下半年推出共同封裝光學 (CPO) 交換器，需求帶動矽光子類股營收創高下，今 (8) 日包括聯亞 (3081-TW)、上詮 (3363-TW) 一掃短期賣壓影響，開高走高，盤中一度雙雙亮燈攻上漲停板，聯亞漲 190 元再度站回 2,000 元大關，上詮則在外資調高目標價激勵下，也攻上 600 元。

光通訊股抱團跌深反彈 聯亞、上詮聯袂亮燈漲停。(圖：shutterstock)

聯亞今年 6 月營收為 4.21 億元、月增 3.75%、年增達 128.14%，今年 1-6 月累計營收為 21.26 億元、年增 110.95%，在光通訊與 AI 資料中心題材不變、矽光產品 1.6T 量產與 3.2T 驗證進展下，基本面持續由月營收創歷史新高支撐，吸引資金在今日進場承接。

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