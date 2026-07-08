〈焦點股〉光通訊股抱團跌深反彈 聯亞、上詮聯袂亮燈漲停
鉅亨網記者黃皓宸 台北
光通訊股受惠於 AI 傳輸需求持續強勁，加上輝達 (NVDA-US) 預計於於今 (2026) 年下半年推出共同封裝光學 (CPO) 交換器，需求帶動矽光子類股營收創高下，今 (8) 日包括聯亞 (3081-TW)、上詮 (3363-TW) 一掃短期賣壓影響，開高走高，盤中一度雙雙亮燈攻上漲停板，聯亞漲 190 元再度站回 2,000 元大關，上詮則在外資調高目標價激勵下，也攻上 600 元。
聯亞今年 6 月營收為 4.21 億元、月增 3.75%、年增達 128.14%，今年 1-6 月累計營收為 21.26 億元、年增 110.95%，在光通訊與 AI 資料中心題材不變、矽光產品 1.6T 量產與 3.2T 驗證進展下，基本面持續由月營收創歷史新高支撐，吸引資金在今日進場承接。
上詮則受惠光纖陣列單元 (FAU) 於第 3 季起，將依客戶需求量產交貨，未來有望挹注營收持續增長。法人預期，FAU 因具備較高的平均售價與毛利率，加上市場競爭結構相對穩定，隨著光通訊規格持續升級至 3.2T、6.4T 等更高速世代，可望進一步提升產品獲利。
光通訊族群今日除了聯亞、上詮，受惠於中長線產業面仍聚焦 AI 伺服器與高速光收發模組長線成長，包括波若威 (3363-TW)、光環 (3234-TW)、統新 (6426-TW)、前鼎 (4908-TW)、華星光 (4979-TW)，盤中也一度漲幅超過半根漲停板。
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