鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-17 12:11

台積電法說會行情失靈，加上美國科技股崩跌的雙重重擊，台股今 (17) 日開低走低，AI 股成為重災區，市場信心面臨嚴峻考驗。大盤不僅接連痛失 45,000 點與 44,000 點兩道整數關卡，盤中更一度重挫 2,329.25 點，午盤最低下探至 43,295.73 點，寫下台股史上盤中第二大跌點，若以最低點推算，上市總市值相當於一夕蒸發 7.6 兆元，光是台積電市值就驟減逾 3 兆元，災情極為慘重。

儘管美國近期公布的經濟數據整體表現強勁，且第二季財報季開局良好，但市場對 AI 熱潮的降溫疑慮，加上晶片股持續下殺，導致美股周四集體收黑，尤其是費城半導體指數重摔 4.29%。

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這股恐慌情緒迅速蔓延至亞股，日經 225 指數盤中急殺超過 3000 點，韓股休市逃過一劫，而台股一開盤便兵敗如山倒，大盤最低殺至 43,295.73 點，重挫 2,329.25 點，寫史上第二大跌點，僅次於今年 6 月 8 日盤中崩跌 2,694 點。

台積電 (2330-TW) 於 16 日召開法說會，儘管釋出多項營運利多，但市場卻不買單，台積電 ADR 昨日下跌 2.32%，台股台積電今天盤中遭遇強烈賣壓，盤中崩跌 120 元，跌至 2,350 元。若以盤中最低價估算，僅台積電一家公司的市值就瞬間蒸發了 3.1 兆元。