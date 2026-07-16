鉅亨速報 - Factset 最新調查：TotalEnergies SE - ADR(TTE-US)EPS預估下修至10.39元，預估目標價為102.65元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對TotalEnergies SE - ADR(TTE-US)做出2026年EPS預估：中位數由10.58元下修至10.39元，其中最高估值12.45元，最低估值6.64元，預估目標價為102.65元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|12.45(12.45)
|11.52
|11.93
|11.21
|最低值
|6.64(6.64)
|6.23
|6.63
|9.68
|平均值
|10.49(10.5)
|9.44
|9.43
|10.6
|中位數
|10.39(10.58)
|9.64
|9.65
|10.91
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2,298.85億
|2,113.66億
|2,011.23億
|2,051.64億
|最低值
|1,777.85億
|1,647.80億
|1,450.39億
|2,051.64億
|平均值
|1,984.03億
|1,871.01億
|1,862.50億
|2,051.64億
|中位數
|1,908.48億
|1,890.43億
|1,947.06億
|2,051.64億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|5.95
|7.91
|8.72
|6.74
|5.84
|營業收入
|1,846.34億
|2,633.10億
|2,189.45億
|1,956.10億
|1,823.44億
詳細資訊請看美股內頁：
TotalEnergies SE - ADR(TTE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 8/11掌握美股科技成長浪潮免費講座
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 川普投顧一句話 戴爾股價暴衝近14%刷新天價
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：TotalEnergies SE - ADR(TTE-US)EPS預估上修至10.84元，預估目標價為102.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：TotalEnergies SE - ADR(TTE-US)EPS預估上修至10.55元，預估目標價為102.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：台積電ADR(TSM-US)EPS預估上修至16.08元，預估目標價為480.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇