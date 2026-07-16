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鉅亨速報 - Factset 最新調查：TotalEnergies SE - ADR(TTE-US)EPS預估下修至10.39元，預估目標價為102.65元

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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對TotalEnergies SE - ADR(TTE-US)做出2026年EPS預估：中位數由10.58元下修至10.39元，其中最高估值12.45元，最低估值6.64元，預估目標價為102.65元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值12.45(12.45)11.5211.9311.21
最低值6.64(6.64)6.236.639.68
平均值10.49(10.5)9.449.4310.6
中位數10.39(10.58)9.649.6510.91

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2,298.85億2,113.66億2,011.23億2,051.64億
最低值1,777.85億1,647.80億1,450.39億2,051.64億
平均值1,984.03億1,871.01億1,862.50億2,051.64億
中位數1,908.48億1,890.43億1,947.06億2,051.64億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS5.957.918.726.745.84
營業收入1,846.34億2,633.10億2,189.45億1,956.10億1,823.44億

詳細資訊請看美股內頁：
TotalEnergies SE - ADR(TTE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSTTE

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