鉅亨速報 - Factset 最新調查：TotalEnergies SE - ADR(TTE-US)EPS預估上修至10.84元，預估目標價為102.50元
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根據FactSet最新調查，共22位分析師，對TotalEnergies SE - ADR(TTE-US)做出2026年EPS預估：中位數由10.63元上修至10.84元，其中最高估值13.03元，最低估值6.64元，預估目標價為102.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|13.03(13.66)
|12.46
|12.4
|13.6
|最低值
|6.64(6.64)
|6.23
|6.63
|9.63
|平均值
|10.5(10.34)
|9.59
|9.49
|10.88
|中位數
|10.84(10.63)
|9.86
|9.65
|10.39
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2,515.34億
|2,186.21億
|2,411.75億
|2,094.06億
|最低值
|1,600.84億
|1,634.46億
|1,449.31億
|2,094.06億
|平均值
|1,969.96億
|1,887.90億
|2,000.02億
|2,094.06億
|中位數
|1,868.03億
|1,874.59億
|1,979.56億
|2,094.06億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|5.95
|7.91
|8.72
|6.74
|5.84
|營業收入
|1,846.34億
|2,633.10億
|2,189.45億
|1,956.10億
|1,823.44億
詳細資訊請看美股內頁：
TotalEnergies SE - ADR(TTE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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