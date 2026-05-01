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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：TotalEnergies SE - ADR(TTE-US)EPS預估上修至10.84元，預估目標價為102.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共22位分析師，對TotalEnergies SE - ADR(TTE-US)做出2026年EPS預估：中位數由10.63元上修至10.84元，其中最高估值13.03元，最低估值6.64元，預估目標價為102.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值13.03(13.66)12.4612.413.6
最低值6.64(6.64)6.236.639.63
平均值10.5(10.34)9.599.4910.88
中位數10.84(10.63)9.869.6510.39

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2,515.34億2,186.21億2,411.75億2,094.06億
最低值1,600.84億1,634.46億1,449.31億2,094.06億
平均值1,969.96億1,887.90億2,000.02億2,094.06億
中位數1,868.03億1,874.59億1,979.56億2,094.06億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS5.957.918.726.745.84
營業收入1,846.34億2,633.10億2,189.45億1,956.10億1,823.44億

詳細資訊請看美股內頁：
TotalEnergies SE - ADR(TTE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSTTE

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