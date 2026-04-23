鉅亨速報 - Factset 最新調查：TotalEnergies SE - ADR(TTE-US)EPS預估上修至10.55元，預估目標價為102.00元
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根據FactSet最新調查，共22位分析師，對TotalEnergies SE - ADR(TTE-US)做出2026年EPS預估：中位數由10.31元上修至10.55元，其中最高估值13.66元，最低估值6.64元，預估目標價為102.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|13.66(13.66)
|12.69
|12.4
|13.6
|最低值
|6.64(5.8)
|6.23
|6.63
|9.01
|平均值
|10.33(10.02)
|9.53
|9.52
|10.73
|中位數
|10.55(10.31)
|9.85
|9.65
|10.39
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2,515.34億
|2,186.21億
|2,449.64億
|2,094.06億
|最低值
|1,600.84億
|1,634.46億
|1,449.31億
|2,094.06億
|平均值
|1,911.29億
|1,856.70億
|2,033.22億
|2,094.06億
|中位數
|1,803.28億
|1,831.65億
|2,040.16億
|2,094.06億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|5.95
|7.91
|8.72
|6.74
|5.84
|營業收入
|1,846.34億
|2,633.10億
|2,189.45億
|1,956.10億
|1,823.44億
詳細資訊請看美股內頁：
TotalEnergies SE - ADR(TTE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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