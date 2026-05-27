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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ovintiv Inc(OVV-US)EPS預估上修至8.13元，預估目標價為70.00元

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根據FactSet最新調查，共21位分析師，對Ovintiv Inc(OVV-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.97元上修至8.13元，其中最高估值10.93元，最低估值3.71元，預估目標價為70.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值10.93(10.93)11.412.528.02
最低值3.71(3.71)5.454.837.21
平均值7.86(7.73)7.928.497.62
中位數8.13(7.97)7.477.997.62

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值105.07億106.96億105.56億98.52億
最低值64.88億70.89億77.73億78.85億
平均值94.08億90.26億92.34億88.42億
中位數96.66億91.84億95.09億87.88億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS5.4414.347.904.214.78
營業收入105.41億143.31億107.32億90.17億87.36億

詳細資訊請看美股內頁：
Ovintiv Inc(OVV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSOVV

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Ovintiv Inc54.72-3.10%

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