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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Nuvalent Inc - Class A(NUVL-US)EPS預估下修至-5.85元，預估目標價為124.00元

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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Nuvalent Inc - Class A(NUVL-US)做出2026年EPS預估：中位數由-5.75元下修至-5.85元，其中最高估值-4.73元，最低估值-6.37元，預估目標價為124.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-4.73(-4.73)-2.840.213.35
最低值-6.37(-6.37)-5.71-5.470.47
平均值-5.65(-5.64)-4.31-1.791.96
中位數-5.85(-5.75)-4.39-1.372.04

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2,690萬3.00億6.19億9.56億
最低值70萬1.15億2.04億7.63億
平均值1,034萬1.80億4.68億8.71億
中位數900萬1.35億4.84億8.58億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.96-1.65-2.17-3.93-5.85
營業收入0.000.000.000.000.00

詳細資訊請看美股內頁：
Nuvalent Inc - Class A(NUVL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSNUVL

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Nuvalent Inc - Class A123.96+0.02%

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