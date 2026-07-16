鉅亨速報 - Factset 最新調查：Nuvalent Inc - Class A(NUVL-US)EPS預估下修至-5.85元，預估目標價為124.00元
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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Nuvalent Inc - Class A(NUVL-US)做出2026年EPS預估：中位數由-5.75元下修至-5.85元，其中最高估值-4.73元，最低估值-6.37元，預估目標價為124.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-4.73(-4.73)
|-2.84
|0.21
|3.35
|最低值
|-6.37(-6.37)
|-5.71
|-5.47
|0.47
|平均值
|-5.65(-5.64)
|-4.31
|-1.79
|1.96
|中位數
|-5.85(-5.75)
|-4.39
|-1.37
|2.04
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2,690萬
|3.00億
|6.19億
|9.56億
|最低值
|70萬
|1.15億
|2.04億
|7.63億
|平均值
|1,034萬
|1.80億
|4.68億
|8.71億
|中位數
|900萬
|1.35億
|4.84億
|8.58億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.96
|-1.65
|-2.17
|-3.93
|-5.85
|營業收入
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
|0.00
詳細資訊請看美股內頁：
Nuvalent Inc - Class A(NUVL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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