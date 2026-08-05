袁志峰 2026-08-06 04:50

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1) 股市前景

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周三港股上升，成交增加，沽空比率跌至偏低的 13.1%。恒指成份股升跌各半，內銀股連跌 2 日並跑輸大市。南向資金轉淨賣出，主要減持盈富基金 (2800)。恒指升越 26000 點即遇回吐壓力，估計短線整固。8 月是季度業績公布高峰期，是個股表現的關鍵因素。

2) 上日中港股市況總結

周三恒指高開 38 點，早段急跌 123 點，其後震盪走高，午後最多曾漲 121 點，收報 25915 點，升 62 點或 0.2%。成交額按日增 8% 至 2780 億元，7 月份日均成交額 3072 億元。

港股通南向資金轉淨賣出約 14 億元。中芯國際 (981)、智譜(2513) 及阿里 (9988) 錄得 6.2、5.9 及 3.6 億元淨買入。盈富基金 (2800)、騰訊(700) 及兆易創新 (3986) 錄得 40.6、1.4 及 1.3 億元淨賣出。8 月以來累積淨買入約 122 億元。7 月淨買入約 629 億元。

恒指升 0.2%，成份股 47 升 44 跌 2 持平。洛陽鉬業 (3993) 及創科實業 (669) 漲逾 8%，為升幅最大藍籌。老鋪黃金 (6181) 及紫金礦業 (2899) 漲逾 6%。信達生物 (1801) 及中國鋁業 (2600) 升逾 4% 及 3%。中國人壽 (2628)、百濟神州(6160)、寧德時代(3750)、中國宏橋(1378) 及新奧能源 (2688) 漲逾 2%。港交所 (388)、吉利汽車(175) 及金沙中國 (1928) 升逾 1%。滙豐 (5)、中海油(883) 及新東方 (9901) 跌逾 2%，為跌幅最大藍籌。建設銀行 (939)、中國銀行(3988)、招商銀行(3968)、中石油(857)、農夫山泉(9633)、華潤置地(1109)、香港中華煤氣(3) 及極兔速遞 (1519) 跌逾 1%。

恒生科指升 1.0%，收報 4933 點，成份 24 升 5 跌 1 持平。大型科技股漲跌不一，阿里 (9988) 及百度 (9888) 升逾 1%。小米 (1810) 及網易 (9999) 跌逾 1%，為跌幅最大成份股。Minimax(100)及聯想 (992) 漲逾 10% 及 5%，為升幅最大成份股。華虹宏力 (1347) 及中芯國際 (981) 漲逾 4%。智譜 (2513) 升逾 3%。舜宇光學 (2382) 及商湯 (20) 升逾 1%。

板塊方面，人工智能、黃金、礦產、鋰礦、晶片、手機零件及紙製品股跑赢大市，漲幅居前。Minimax(100)及智譜 (2513) 升逾 10% 及 3%。

紫金礦業 (2899)、招金礦業(1818) 及山東黃金 (1787) 升 6%-9%。五礦資源 (1208)、洛陽鉬業(3993) 及江西銅業 (358) 升 6%-9%。贛鋒鋰業 (1772) 及天齊鋰業 (9696) 升逾 5% 及 2%。華虹宏力 (1347) 及中芯國際 (981) 升逾 4%。舜宇光學 (2382) 及瑞聲科技 (2018) 升逾 2%。玖龍紙業 (2689) 及理文造紙 (2314) 升逾 2%。

石油、內銀及啤酒股逆市下跌，跌幅居前。中海油 (883) 及中石油 (857) 跌逾 2% 及 1%。建設銀行 (939)、中國銀行(3988) 及招商銀行 (3968)) 跌逾 1%。百威亞太 (1876) 及華潤啤酒 (291) 跌逾 1%。

周三上証指數低開 0.2%，已是全日低位，隨後輾轉上揚，午後最多曾漲 1.6%，收報 3878.43 點，升 1.5%。深証成指升 1.9%。科創 50 指數升 4.8%。滬深兩市總成交約 26600 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加約 4500 億元，7 月份日均成交額約 26800 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

美國 ADP 就業報告數據顯示，7 月私人企業職位增加 4.4 萬個，市場預期為增加 7 萬個，前值為增加 9.8 萬個。(信報)

4) 個股訊息

百濟神州 (6160) 公布，按美國公認會計原則，截至 6 月底止中期淨利潤 4.64 億元(美元．下同)，按年升 3.86 倍，每股收益 0.32 元。期內，收入 32.19 億元，按年升 32.3%。(信報)