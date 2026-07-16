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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Venture Global, Inc. Class A(VG-US)EPS預估上修至1.54元，預估目標價為16.00元

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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Venture Global, Inc. Class A(VG-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.48元上修至1.54元，其中最高估值1.72元，最低估值1.27元，預估目標價為16.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.72(1.72)1.771.842.11
最低值1.27(1.27)-1.330.121.28
平均值1.49(1.48)0.731.231.77
中位數1.54(1.48)0.81.441.85

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值194.38億197.01億239.23億264.87億
最低值155.58億123.85億168.16億244.28億
平均值180.27億160.65億203.47億251.22億
中位數183.06億160.43億202.21億244.50億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.150.771.110.610.92
營業收入0.0064.48億78.97億49.72億137.69億

詳細資訊請看美股內頁：
Venture Global, Inc. Class A(VG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSVG

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