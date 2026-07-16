鉅亨速報 - Factset 最新調查：Venture Global, Inc. Class A(VG-US)EPS預估上修至1.54元，預估目標價為16.00元
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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Venture Global, Inc. Class A(VG-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.48元上修至1.54元，其中最高估值1.72元，最低估值1.27元，預估目標價為16.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.72(1.72)
|1.77
|1.84
|2.11
|最低值
|1.27(1.27)
|-1.33
|0.12
|1.28
|平均值
|1.49(1.48)
|0.73
|1.23
|1.77
|中位數
|1.54(1.48)
|0.8
|1.44
|1.85
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|194.38億
|197.01億
|239.23億
|264.87億
|最低值
|155.58億
|123.85億
|168.16億
|244.28億
|平均值
|180.27億
|160.65億
|203.47億
|251.22億
|中位數
|183.06億
|160.43億
|202.21億
|244.50億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.15
|0.77
|1.11
|0.61
|0.92
|營業收入
|0.00
|64.48億
|78.97億
|49.72億
|137.69億
詳細資訊請看美股內頁：
Venture Global, Inc. Class A(VG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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