鉅亨速報 - Factset 最新調查：Venture Global, Inc. Class A(VG-US)EPS預估上修至1.41元，預估目標價為16.00元
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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Venture Global, Inc. Class A(VG-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.39元上修至1.41元，其中最高估值1.91元，最低估值0.91元，預估目標價為16.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.91(1.91)
|1.58
|2.05
|2.11
|最低值
|0.91(0.91)
|-1.48
|0.12
|1.28
|平均值
|1.41(1.36)
|0.74
|1.09
|1.68
|中位數
|1.41(1.39)
|0.87
|1.14
|1.67
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|210.23億
|193.79億
|262.09億
|323.56億
|最低值
|133.75億
|111.06億
|156.82億
|244.50億
|平均值
|173.88億
|163.51億
|205.71億
|270.59億
|中位數
|175.28億
|164.50億
|210.50億
|257.15億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.15
|0.77
|1.11
|0.61
|0.92
|營業收入
|0.00
|64.48億
|78.97億
|49.72億
|137.69億
詳細資訊請看美股內頁：
Venture Global, Inc. Class A(VG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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