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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Venture Global, Inc. Class A(VG-US)EPS預估上修至1.41元，預估目標價為16.00元

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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Venture Global, Inc. Class A(VG-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.39元上修至1.41元，其中最高估值1.91元，最低估值0.91元，預估目標價為16.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.91(1.91)1.582.052.11
最低值0.91(0.91)-1.480.121.28
平均值1.41(1.36)0.741.091.68
中位數1.41(1.39)0.871.141.67

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值210.23億193.79億262.09億323.56億
最低值133.75億111.06億156.82億244.50億
平均值173.88億163.51億205.71億270.59億
中位數175.28億164.50億210.50億257.15億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.150.771.110.610.92
營業收入0.0064.48億78.97億49.72億137.69億

詳細資訊請看美股內頁：
Venture Global, Inc. Class A(VG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSVG

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