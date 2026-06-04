鉅亨速報 - Factset 最新調查：Venture Global, Inc. Class A(VG-US)EPS預估上修至1.5元，預估目標價為16.00元
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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Venture Global, Inc. Class A(VG-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.47元上修至1.5元，其中最高估值1.91元，最低估值1.27元，預估目標價為16.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1.91(1.91)
|1.58
|1.84
|2.11
|最低值
|1.27(1.01)
|-1.33
|0.12
|1.28
|平均值
|1.5(1.45)
|0.74
|1.21
|1.77
|中位數
|1.5(1.47)
|0.81
|1.4
|1.85
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|210.23億
|193.79億
|262.09億
|323.56億
|最低值
|155.60億
|125.29億
|168.22億
|244.50億
|平均值
|182.01億
|162.24億
|209.77億
|270.59億
|中位數
|179.74億
|161.06億
|210.50億
|257.15億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.15
|0.77
|1.11
|0.61
|0.92
|營業收入
|0.00
|64.48億
|78.97億
|49.72億
|137.69億
詳細資訊請看美股內頁：
Venture Global, Inc. Class A(VG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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