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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Venture Global, Inc. Class A(VG-US)EPS預估上修至1.5元，預估目標價為16.00元

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根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Venture Global, Inc. Class A(VG-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.47元上修至1.5元，其中最高估值1.91元，最低估值1.27元，預估目標價為16.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1.91(1.91)1.581.842.11
最低值1.27(1.01)-1.330.121.28
平均值1.5(1.45)0.741.211.77
中位數1.5(1.47)0.811.41.85

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值210.23億193.79億262.09億323.56億
最低值155.60億125.29億168.22億244.50億
平均值182.01億162.24億209.77億270.59億
中位數179.74億161.06億210.50億257.15億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.150.771.110.610.92
營業收入0.0064.48億78.97億49.72億137.69億

詳細資訊請看美股內頁：
Venture Global, Inc. Class A(VG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSVG

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