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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Glaukos公司(GKOS-US)EPS預估下修至-0.54元，預估目標價為166.50元

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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Glaukos公司(GKOS-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.53元下修至-0.54元，其中最高估值-0.34元，最低估值-0.72元，預估目標價為166.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-0.34(-0.34)0.752.033.15
最低值-0.72(-0.72)0.010.722.32
平均值-0.53(-0.51)0.431.512.74
中位數-0.54(-0.53)0.531.642.74

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值6.33億8.25億11.58億13.63億
最低值6.25億7.24億8.32億12.68億
平均值6.30億7.89億10.21億13.15億
中位數6.30億7.98億10.26億13.15億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-1.07-2.09-2.78-2.77-3.28
營業收入2.94億2.83億3.15億3.83億5.07億

詳細資訊請看美股內頁：
Glaukos公司(GKOS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSGKOS

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