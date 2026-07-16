鉅亨速報 - Factset 最新調查：Glaukos公司(GKOS-US)EPS預估下修至-0.54元，預估目標價為166.50元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Glaukos公司(GKOS-US)做出2026年EPS預估：中位數由-0.53元下修至-0.54元，其中最高估值-0.34元，最低估值-0.72元，預估目標價為166.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-0.34(-0.34)
|0.75
|2.03
|3.15
|最低值
|-0.72(-0.72)
|0.01
|0.72
|2.32
|平均值
|-0.53(-0.51)
|0.43
|1.51
|2.74
|中位數
|-0.54(-0.53)
|0.53
|1.64
|2.74
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|6.33億
|8.25億
|11.58億
|13.63億
|最低值
|6.25億
|7.24億
|8.32億
|12.68億
|平均值
|6.30億
|7.89億
|10.21億
|13.15億
|中位數
|6.30億
|7.98億
|10.26億
|13.15億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-1.07
|-2.09
|-2.78
|-2.77
|-3.28
|營業收入
|2.94億
|2.83億
|3.15億
|3.83億
|5.07億
詳細資訊請看美股內頁：
Glaukos公司(GKOS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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