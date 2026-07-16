鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-16 20:20

花旗集團預測，由於陷入規模前所未有的 AI 軍備競賽，科技巨頭 Alphabet(GOOGL-US)、Meta(META-US) 與亞馬遜 (AMZN-US) 三家公司 2027 年的資本支出總額將高達 8010 億美元，並因如此龐大的人工智慧基礎設施支出規模，將導致這三家超大規模資料中心經營商在 2027 年和 2028 年均出現負自由現金流。

這項龐大的支出計畫預示著科技巨頭財務概況的重大轉向。

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具體而言，花旗將 Alphabet 2027 年的資本支出預估上調了 21% 至 3,080 億美元；Meta 的預估上調 22% 至 2,050 億美元；亞馬遜則上調 12% 至 2,880 億美元。其中，Meta 的高額支出主要與其達成 14 吉瓦 (GW) 運算能力的目標直接相關，這顯示了當前領先科技平台之間競爭的物理規模之大。

儘管開支巨大，但 AI 的強勁需求也同步帶動了營收增長。花旗預測 Google Cloud Platform(GCP) 在 2026 年第二季將實現 68.5% 的年增長，並在 2027 年增長 93.5% 達到 1,900 億美元。

這是花旗首次將 Tensor Processing Unit (TPU) 的銷售額納入 GCP 營收模型，預計 2027 年將貢獻約 620 億美元。這反映出 Google 的客製化 AI 晶片業務已從內部的成本中心轉變為具備規模且可追蹤的營收來源。

同時，Amazon Web Services (AWS) 亦受惠於 AI 採用的加速，花旗預計其 2027 年的營收增長將達到 40%。

雖然長期資本支出驚人，但花旗對短期前景保持樂觀。受惠於線上廣告與電商趨勢改善，三家公司在 2026 年第二季與第三季的營收及獲利表現有望優於預期。

然而，對於投資者而言，這創造了一個微妙的局面。多方觀點認為，強勁的 AI 需求證明了投資週期的合理性，且短期內的業績超越預期是利多信號。