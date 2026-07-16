鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-16 14:11

壽險公會今 (16) 日公布 2026 年上半年壽險業最新業績，受惠於國內外股市維持穩健表現、市場投資氛圍正向，加上接軌新制後推動高價值商品，壽險業今年前 6 月表現亮眼，若同時納入「非保險合約」計算，上半年初年度保費 (新契約保費) 收入衝上 7,673.5 億元，較去年同期大幅成長 51.6%。其中，投資型保單新契約保費近 4,263 億元，年成長 110.3%。

根據壽險公會最新數據，今年前 6 月壽險業初年度保費 7,673.5 億元，年增 51.6%；續年度保費 8,637.18 億元，年增 6.4%；總保費收入 1 兆 6,310.68 億元，年增 23.7%。

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從險別結構來看，壽險仍是市場主力，初年度保費達 4,674.01 億元，占比達 60.9%，年增 33.6% ；年金險表現最為強勁，初年度保費達 2,678.23 億元，占比 34.9%，年增率高達 111.6%。另外，健康險為 240.61 億元，年增 11.6%、傷害險則為 80.64 億元 。

在各類商品表現方面，投資型保單無疑是上半年的成長火車頭，初年度保費總計達 4,262.68 億元，年成長高達 110.3%。其中，投資型壽險年增 101.3% 至 1,600.25 億元 ；投資型年金險更飆升 116.2%，達到 2,662.43 億元 。

壽險公會分析，投資型商品的強勁動能，主要受惠於全球股市穩健、民眾對投資型商品需求顯著增加；此外，壽險公司持續與銀行及投信通路密切合作，維持多元銷售管道，成功推升了整體銷售動能。

另一方面，傳統型保險商品也維持穩健銷售，上半年初年度保費收入達 3,410.82 億元，年增 12.4%。其中傳統型壽險為 3,073.77 億元，年增 13.7%；傳統型年金險則因市場調整，年減 53.6% 至 15.8 億元 。

公會指出，傳統型保單的成長主要有三大力道支撐，首先，美國聯準會 (Fed) 雖維持基準利率不變，但部分壽險公司陸續調升台外幣利變型保單的宣告利率，提升商品吸引力。其次，因應 2026 年起正式實施 IFRS 17 及新一代清償能力制度，會員公司積極推動合約服務邊際 (CSM) 較高、資本效率較佳的保障型與期繳型商品 。

第三，面對高齡化社會，民眾對退休規劃與資產傳承需求增加，壽險業適時推出分紅保單及利變型新商品，並透過銀行通路積極拓展，成功帶動傳統型銷售。

在銷售通路方面，若以含非保險合約的初年度保費來看，壽險公司自身行銷體系以 3,484.42 億元 (占比 45.41%) 奪冠；銀行經代保代通路則以 2,913.66 億元 (占比 37.97%) 居次；傳統經代保代則為 1,275.42 億元 (占比 16.62%) 。