鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-23 20:49

金管會保險局今 (23) 日揭露國內壽險業申請發放現金股利的最終審核結果。今年共計有 7 家壽險公司 (包含 5 家本土、2 家外商) 向金管會遞件申請，全數獲得核准，總發放金額高達 246.49 億元，寫下壽險業歷史次高紀錄，僅次於 2021 年 9 家業者爭取到的 561.6 億元高峰。

觀察今年獲准配息的壽險業者名單，其中富邦人壽以 114.2 億元居冠，凱基人壽也於晚間最新公告獲准發放 15 億元；其餘獲准的業者還包括合庫人壽 6.19 億元、保誠人壽 30 億元，以及另一家外商安聯人壽。

‌



值得注意的是，國泰人壽與台灣人壽，今年雙雙迎來暌違 4 年的首度恢復配息，不過，國壽、台壽先前董事會公告的預計發放金額分別為 175.8 億元、85.9 億元，若與今日保險局公布的總金額 246.49 億元交叉推估，帳面上似乎出現「顯著縮減」的狀況。

對此，保險局副局長蔡火炎澄清，金管會核准的金額，絕對與業者最終送進來的申請金額一模一樣，完全沒有刪減或打折的問題。他解釋，外界看到的落差，主要是因為業者在董事會初期通過、對外公告的數字，與最終經過審慎評估、正式向金管會「正式遞件」的數字有所不同。

他指出，業者在正式遞件前與主管機關進行溝通是必要程序，金管會完全尊重各家公司的內部董事會決議與最終申報程序，並強調「金管會認的是實際來申請的金額，過去也沒有發生過申請多、核准少的情況。」