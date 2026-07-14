鉅亨網編譯羅昀玫 2026-07-15 06:40

美國中央司令部 (CENTCOM) 週二 (14 日) 宣布，美軍於恢復對伊朗港口及荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 周邊海域實施海上封鎖前，先對伊朗目標發動新一輪空襲，目的是削弱伊朗攻擊商業航運的能力。

美軍恢復封鎖前夕空襲伊朗 川普撤回荷姆茲20%過路費構想 (圖：shuttertsock)

美國中央司令部在社群平台 X 表示，美軍於美東時間下午 3 時開始空襲伊朗目標，一小時後於下午 4 時恢復對阿曼灣 (Gulf of Oman) 及荷姆茲海峽周邊伊朗港口的海上封鎖。

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美伊停火破局 美國恢復封鎖

美國上月曾在與伊朗簽署包含 14 項內容的諒解備忘錄 (Memorandum of Understanding, MOU)、達成臨時停火後解除封鎖措施。

不過，隨著近期雙方再度爆發衝突，並互相指控違反停火協議，美國總統川普上週宣布停火「已經結束」。

川普週一進一步宣布，美國將恢復對伊朗的海上封鎖，並表示伊朗正再次加強試圖控制荷姆茲海峽。

根據船舶追蹤公司的資料，即使停火期間，荷姆茲海峽的商船通行量仍低於戰前水準，近幾天更進一步下滑。

20% 過路費構想引發爭議 川普一夕改口

宣布恢復封鎖的同時，川普週一也在 Truth Social 發文表示，美國將對所有經過荷姆茲海峽運輸的貨物收取相當於貨值 20% 的費用，作為維護航道安全的補償。

不過，這項構想隨即遭到能源專家及航運業質疑，聯合國國際海事組織 (IMO) 等航運團體也表達反對意見。批評人士指出，國際法不允許任何國家對國際水道單方面徵收通行費。

宣布收費方案一天後，川普週二改變立場，在 Truth Social 發文表示，將以海灣國家與美國達成的貿易及投資協議，取代原先提出的 20% 過路費方案。

川普隨後在白宮表示，多位國家領導人致電，希望以其他方式處理此事。

他說：「我其實比較喜歡這樣，我不認為任何人應該有權對這條海峽收費。我不認為任何人應該處於那樣的位置，我們原本提出收費只是作為補償。」