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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Hesai Group - ADR(HSAI-US)EPS預估上修至0.53元，預估目標價為30.18元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共25位分析師，對Hesai Group - ADR(HSAI-US)做出2026年EPS預估：中位數由0.52元上修至0.53元，其中最高估值0.66元，最低估值0.18元，預估目標價為30.18元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值0.66(0.66)1.472.021.63
最低值0.18(0.18)0.560.81.42
平均值0.52(0.51)0.881.261.52
中位數0.53(0.52)0.861.231.52

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值6.91億10.47億13.83億12.80億
最低值6.16億8.05億9.69億12.41億
平均值6.48億8.96億11.60億12.61億
中位數6.45億8.93億11.60億12.61億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-0.38-0.11-0.07-0.010.05
營業收入1.12億1.79億2.65億2.89億4.21億

詳細資訊請看美股內頁：
Hesai Group - ADR(HSAI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSHSAI

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