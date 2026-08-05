鉅亨速報 - Factset 最新調查：超微半導體(AMD-US)EPS預估上修至7.6元，預估目標價為579.50元
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根據FactSet最新調查，共53位分析師，對超微半導體(AMD-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.48元上修至7.6元，其中最高估值9.8元，最低估值6元，預估目標價為579.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|9.8(9.8)
|19.46
|27.57
|33.85
|最低值
|6(6)
|8
|15
|23.53
|平均值
|7.6(7.51)
|14.67
|20.95
|27.53
|中位數
|7.6(7.48)
|14.7
|20.83
|26.06
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|638.92億
|1,160.95億
|1,635.47億
|1,692.77億
|最低值
|460.77億
|574.95億
|802.35億
|1,283.47億
|平均值
|507.71億
|835.95億
|1,145.43億
|1,502.35億
|中位數
|506.35億
|814.72億
|1,110.90億
|1,546.20億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.57
|0.84
|0.53
|1.00
|2.65
|營業收入
|164.34億
|236.01億
|226.80億
|257.85億
|346.39億
詳細資訊請看美股內頁：
超微半導體(AMD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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