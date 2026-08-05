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鉅亨速報 - Factset 最新調查：超微半導體(AMD-US)EPS預估上修至7.6元，預估目標價為579.50元

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根據FactSet最新調查，共53位分析師，對超微半導體(AMD-US)做出2026年EPS預估：中位數由7.48元上修至7.6元，其中最高估值9.8元，最低估值6元，預估目標價為579.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值9.8(9.8)19.4627.5733.85
最低值6(6)81523.53
平均值7.6(7.51)14.6720.9527.53
中位數7.6(7.48)14.720.8326.06

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值638.92億1,160.95億1,635.47億1,692.77億
最低值460.77億574.95億802.35億1,283.47億
平均值507.71億835.95億1,145.43億1,502.35億
中位數506.35億814.72億1,110.90億1,546.20億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.570.840.531.002.65
營業收入164.34億236.01億226.80億257.85億346.39億

詳細資訊請看美股內頁：
超微半導體(AMD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSAMD

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