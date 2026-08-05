鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rhythm Pharmaceuticals Inc.(RYTM-US)EPS預估上修至-3.02元，預估目標價為145.00元
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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Rhythm Pharmaceuticals Inc.(RYTM-US)做出2026年EPS預估：中位數由-3.11元上修至-3.02元，其中最高估值-2.54元，最低估值-3.36元，預估目標價為145.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-2.54(-2.13)
|0.53
|4.75
|11.29
|最低值
|-3.36(-3.87)
|-2.45
|0.3
|1.99
|平均值
|-3.03(-3.13)
|-0.67
|2.41
|6.3
|中位數
|-3.02(-3.11)
|-0.51
|2.87
|5.88
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3.36億
|6.47億
|11.63億
|19.07億
|最低值
|2.97億
|4.60億
|6.75億
|10.30億
|平均值
|3.11億
|5.61億
|9.00億
|13.20億
|中位數
|3.12億
|5.44億
|8.85億
|12.47億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|-1.40
|-3.47
|-3.20
|-4.34
|-3.11
|營業收入
|315萬
|2,364萬
|7,743萬
|1.30億
|1.90億
詳細資訊請看美股內頁：
Rhythm Pharmaceuticals Inc.(RYTM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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