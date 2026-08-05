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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rhythm Pharmaceuticals Inc.(RYTM-US)EPS預估上修至-3.02元，預估目標價為145.00元

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根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Rhythm Pharmaceuticals Inc.(RYTM-US)做出2026年EPS預估：中位數由-3.11元上修至-3.02元，其中最高估值-2.54元，最低估值-3.36元，預估目標價為145.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-2.54(-2.13)0.534.7511.29
最低值-3.36(-3.87)-2.450.31.99
平均值-3.03(-3.13)-0.672.416.3
中位數-3.02(-3.11)-0.512.875.88

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3.36億6.47億11.63億19.07億
最低值2.97億4.60億6.75億10.30億
平均值3.11億5.61億9.00億13.20億
中位數3.12億5.44億8.85億12.47億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS-1.40-3.47-3.20-4.34-3.11
營業收入315萬2,364萬7,743萬1.30億1.90億

詳細資訊請看美股內頁：
Rhythm Pharmaceuticals Inc.(RYTM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSRYTM

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