鉅亨網編譯許家華 2026-07-14 04:28

美國宣布恢復對伊朗海上封鎖措施，引發市場對中東能源供應再度中斷的憂慮，帶動國際油價周一 (13 日) 大漲逾 9%，雙雙收在一個月高點，創下數月來最大單日漲幅。

倫敦布蘭特 (Brent) 原油期貨上漲 7.29 美元，漲幅 9.59%，收每桶 83.30 美元；美國西德州中級原油 (WTI) 期貨上漲 6.73 美元，漲幅 9.42%，收每桶 78.14 美元。

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Brent 原油創下 4 月 2 日以來最大單日美元漲幅，收盤價則是 6 月 12 日以來最高；WTI 則寫下 4 月 29 日以來最大單日漲幅，收盤價創 6 月 15 日以來新高。

根據美國海軍主導的聯合海事資訊中心公告，美國將於 7 月 14 日 20 時 (GMT) 恢復海上封鎖，封鎖範圍涵蓋伊朗整條海岸線、所有港口、石油出口終端，以及所有進出船舶，不論懸掛哪一國旗幟。這項封鎖措施曾於 6 月中旬解除，如今重新實施，市場擔憂荷姆茲海峽能源運輸恐再受衝擊。

川普稍早表示，美國將恢復海上封鎖，同時針對所有經過荷姆茲海峽的貨物徵收 20% 費用，以回應伊朗近期再度升高的軍事衝突。

Gelber & Associates 分析師指出，川普政府重新限制伊朗海上交通，加上雙方報復性軍事行動，以及穿越荷姆茲海峽的船舶數量明顯減少，已加劇市場對短期原油供應吃緊的憂慮。

伊朗最高聯合作戰指揮部則回應，不會允許華府介入荷姆茲海峽管理，任何未經伊朗授權的美方航行行動都將遭到反制。

聯合國航運機構也反對美方提出的徵費措施，表示國際航行海峽不應收取強制通行費，目前國際法亦沒有對海峽航行徵收強制費用的法律依據。

在今年 2 月底衝突爆發前，荷姆茲海峽約承擔全球每日五分之一的原油與液化天然氣 (LNG) 供應，是全球最重要的能源運輸要道之一。6 月停火後，海峽航運量一度回升，但近期隨著局勢再度緊張，船舶流量再次放緩。

瑞銀集團分析師 Giovanni Staunovo 表示，目前市場最關注的是進入波斯灣的油輪數量，若持續下降，恐影響原油生產，因此目前油價仍受到風險溢價及供應中斷風險支撐。

市場也開始關注中東是否加速建立繞過荷姆茲海峽的長期替代運輸路線。高盛集團預估，中東地區若持續擴充輸油管線，到 2028 年底前，可望讓超過 60% 的戰前波斯灣原油出口免受荷姆茲海峽中斷影響。

高盛預估，2027 年底前可新增每日 380 萬桶繞行荷姆茲海峽的輸油能力，2028 年底累計新增每日 730 萬桶，使整體有效替代運能突破每日 1,400 萬桶。

停火期間，德黑蘭一度提高原油出口，使海上儲油量增加，但中國地方煉油廠近期轉向採購價格更低的伊拉克、阿拉伯聯合大公國及卡達原油，導致伊朗原油銷售速度放緩。

阿布達比國家石油公司 (ADNOC) 周一公布，8 月 Murban 原油官方售價為每桶 80.01 美元，較前一個月的 101.48 美元大幅下滑。

除中東外，俄羅斯能源供應同樣受到干擾。烏克蘭國家安全局表示，已於夜間攻擊俄羅斯史塔夫羅波爾地區一座油庫，以及克拉斯諾達爾地區高加索港 (Kavkaz) 石油裝載設施的 3 座儲油槽，持續削弱俄羅斯能源出口能力。

此外，負責約 80% 哈薩克原油出口的裏海管線聯盟 (Caspian Pipeline Consortium) 因哈薩克最大油田 Tengiz 維修，以及俄羅斯輸送量下降，6 月原油出口量較 5 月減少 7%。