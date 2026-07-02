鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-02 14:16

行政院今 (2) 日通過勞退純舊制勞工自願提繳及提前結清退休金方案，這項被視為勞退制度上路 20 年來的重要銜接措施，正式打破純舊制與新制專戶之間的藩籬。鼓勵單一事業單位服務逾 30 年的資深勞工，在留任職場同時提高退休保障，透過開放自願提繳與勞資合議結清年資「雙制」制，讓勞工能享有新制投資收益與節稅優勢。卓榮泰指示，相關方案將由公部門及國營事業優先帶頭推動，貫徹照顧勞工權益宗旨。

卓榮泰今於行政院會指出，勞工退休金是我國老年經濟保障的重要支柱。自 2005 年 7 月勞退新制上路以來，賦予勞工無論資歷、提繳與享有投資收益的權益。面對高齡化趨勢與延後退休潮流，勞動部為提升奉獻 30 年以上的純舊制勞工保障，提出此項新方案，貫徹政府照顧勞工權益宗旨。本方案基於自願參與原則，不會額外增加雇主提繳成本，並保有事業單位執行彈性。

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勞動部勞動條件與就業平等司司長黃維琛說明，我國勞工老年經濟保障分為兩層，第一層為勞保老年給付，第二層則為企業退休金。1984 年起規定的舊制屬於確定給付制，勞工需在同一事業單位服務滿 25 年等條件才具備領取資格，門檻較高。2005 年啟動的新制改為確定提撥制，雇主每月提撥 6% 至個人專戶，勞工退休時可隨時帶走。本次方案針對當初未轉入新制的純舊制勞工，開放兩大彈性做法。

第一，開放純舊制勞工可自願提繳退休金。勞工可向雇主表示意願，由雇主代扣提繳金額存入勞保局個人專戶，由基金運用局進行投資運用，潛在受益人數約 11.5 萬名。此舉不僅讓資深勞工重新累積退休資產，還能分享勞退基金投資收益，並享有最低保證收益保障。