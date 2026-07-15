鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-15 18:24

「桃園機場體驗營 - 2026 桃機 Chill 一夏」活動，將於下 (8) 月底至 9 月初舉辦三梯次，今年活動升級，分別與華航 (2610-TW)、長榮航 (2618-TW) 及星宇航空 (2646-TW) 攜手推出三大主題行程，帶領學員深入航空公司開箱重要場域，並參訪第三航廈北廊廳。桃機公司表示，活動於今 (15) 日 12 時起開放網路報名，歡迎年滿 18 歲以上有興趣民眾參加，了解航空產業各項專業運作，也近距離感受國門幕後工作的魅力。

機場公司舉辦桃園機場體驗營已邁入第 4 屆，活動自開辦以來深受歡迎，去 (2025) 年更吸引近 3 千人報名，今 (2026) 年分別與 3 家國航合作規劃三梯次主題行程，每梯次皆由不同航空公司規劃專屬行程，有興趣者擇一梯次報名，可深入了解航空產業各項專業運作。

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桃機公司指出，民眾報名後，採電腦隨機抽籤方式辦理，錄取名單預定 7 月 31 日公布，為讓更多民眾有機會參與，今年每梯次招收 36 名學員，較去年增加 8 個名額，每人活動費用 5,000 元，凡全程參與者皆可獲得專屬參加證書及紀念品。

除航空公司特色課程外，每梯次第二日皆安排體驗營最受歡迎的經典行程，包括前進空側，從不同視角認識航空產業與機場運作；住宿則安排入住全國唯一位於航廈內的膠囊旅館「町 · 草休行館」，體驗夜宿機場的獨特氛圍；今年也將帶領學員參訪第三航廈北廊廳。