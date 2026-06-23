鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-23 15:32

南山人壽今 (23) 日召開股東常會，由董事長尹崇堯主持。關於接軌 IFRS 17 後的營運表現，儘管接軌日淨值有一次性減少 631 億元，但在台股多頭助攻下已大幅回升，5 月底未實現利益衝上 2000 多億元，加上深厚的 CSM 底子，調整後淨值已飆上 8100 億元。至於南山是否申請一年期在宅醫療險試辦，公司證實已完成商品研發，但保障範圍仍在溝通，預計最快 7 月上旬遞件，若審核過程順利，可望於 2 個月內 (9 月初) 推動保單上市。

南山人壽接軌日的 CSM(新契約價值) 餘額高達 3748 億元、調整後淨值 5932 億元。尹崇堯指出，在 2026 年 1 月 1 日正式接軌 IFRS 17 之後，因為一次性的會計重分類及負債重新評價，確實導致淨值一次性減少了 631 億元。不過，今年金融市場大好，台股與韓股展現驚人的漲勢，台灣經濟成長亮眼，連續兩年都是整個東亞、東南亞表現最好的經濟體。

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因此，截至 5 月底，南山自結淨值已經回升到 5000 億元以上，也就是說，不只把接軌流失的 600 多億元賺回來，在未實現利益的部分，更大幅上升至 2000 多億元。南山人壽財務長蔡昇豐補充，截至 5 月底的調整後淨值，已經升至 8100 億元水準。

尹崇堯對全年營運持樂觀態度，預期獲利會比去年好上一截，相信同業都有類似的感受，下半年台灣基本面還是非常好，在相對低通膨下，有非常高的 GDP 成長，這是非常難得的經濟榮景，南山應能超越原先編列的年度預算目標。不過，尹崇堯提醒，下半年仍要注意四大國際變數。

首先是「美伊談判」地緣政治的變數；其次，美國就業市場很好、通膨維持高檔，隨之而來的是聯準會 (Fed) 升息壓力；此外，11 月美國期中選舉與英國首相改選等西方政壇震盪，都將為國際資金流向與外匯市場增添變數。

在保險業務上，尹崇堯指出，今年市場上許多同業大推投資型商品搶攻 FYP，反映台股多頭行情，投資型商品雖能滿足客戶特定需求，但對壽險公司來說主要是費用上的好處，對於累積 CSM 的直接貢獻相當有限。因此，南山今年採取穩健策略，持續推出新健康險，以補足產品線、衝刺 CSM。

尹崇堯表示，南山過去累積了 3748 億元 CSM 存量，正是過去長期累積保險利益的好處。今年 3 月底，南山針對超高齡社會的「百歲人生」需求，推出一檔全新的終身實支實付醫療險，短短 2 個月就創下狂賣 2.6 萬張的紀錄，且持續上升。

由於健康險的利潤貢獻度極高，其 CSM Margin 可達 300% 至 400%，南山身為健康險前兩名、長照險業界第一的衛冕軍，今年度 CSM 累積目標將持續往 550 億至 600 億元邁進，下半年還將陸續推出數檔旗艦型產品。

范文偉證實在宅醫療險完成研發 規劃 7 月初申請試辦

媒體關注金管會、衛福部攜手催生的「一年期在宅急症照護醫療險」，南山人壽是否考慮申請試辦。總經理范文偉證實，南山早已察覺到醫療科技進步與照顧能力短缺之間的落差，未來的在宅醫療需求量將會非常龐大。目前已經完成「一年期在宅急症醫療照護險」的產品研發。