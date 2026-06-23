鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-23 13:15

南山人壽今 (23) 日舉行股東常會，由董事長尹崇堯親自主持，會後媒體聯訪時，董事長尹崇堯首度公開、感性地談及於 5 月 26 日辭世的父親尹衍樑，他直言，父親誠信正直、瀟灑自在，真的展現大俠風骨、心懷天下的胸襟。對於潤泰集團接班問題，他也揭密潤泰集團早已鋪設完成的「專業經理人治理」接班藍圖，由父親好友、流通教父黃明端接下重任，他個人則會專注於南山人壽的永續經營。

尹崇堯指出，雖然父親告別儀式採取不公開形式，但已於 6 月 12 日順利且溫馨地完成了追思禮拜，他由衷感謝這段期間來自各界朋友的溫暖關懷。面對外界高度關注總裁離世，南山人壽乃至整個龐大潤泰集團的下一步動向，尹崇堯展現堅定態度，強調自己會更勇於面對挑戰，並表態「我的角色沒有根本性的變化，將持續專注於南山人壽的永續經營。」

‌



針對外界最關心的集團權力核心轉移與布局，尹崇堯受訪時正面回應，他指出，潤泰集團長期以來便已徹底落實專業經理人的治理機制，即使在父親生前，也對專業經理人的經營判斷給予高度尊重。

更重要的是，父親生前就已親自安排好了集團的核心掌舵手，邀請過去在大潤發曾任執行長與董事長、被譽為「中國流通業教父」的黃明端先生，正式回任集團執行長。

尹崇堯特別揭露了一段歷史背景，黃明端先生是在 1983 年加入集團，那一年正好就是尹崇堯出生的年份；黃明端不僅是父親研究所同學，更是目前整個潤泰集團碩果僅存、曾親自受過爺爺 (尹書田) 指導與栽培的重臣。因此，黃明端與潤泰集團、與尹家父子的感情極為深厚。

儘管潤泰集團先前出售大潤發股權後，黃明端留任一、兩年便已屆齡退休，但父親仍親自邀請他再度出山。至於未來南山人壽與集團間是否會有更多合作，他強調，在符合公司治理的規範及框架下，有持續向各子公司請益，現在大家已不再滿足於單純財務補償，保險公司也不應該只是做財務醫生，而是希望能夠提供更完整的服務。

媒體追問，能否透露與父親私下的互動小故事，尹崇堯坦言，許多父子間相處的溫馨小故事，他希望珍藏在自己的記憶當中。不過他強調，父親留給子女與社會的風範與精神極為巨大，這幾周在社群媒體上，不論是業界好友還是基層員工，每個人都在分享與父親直接或間接互動的感人點滴，這證明父親在許多人的生命中都留下了極深的印記。

尹崇堯說，父親是一個非常誠信、非常正直的人，為人更是瀟灑自在。在風骨上，他真的展現了一種頂天立地的大俠風格與心懷天下的胸襟。他補充，潤泰集團營運的核心精神就是八個字—「潤澤社會、泰安民生」。