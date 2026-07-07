鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-07 21:05

全球氣候變遷嚴峻，歐洲正遭遇大規模熱浪侵襲釀成數千人死亡，金管會已於 5 月 28 日正式核准南山人壽自主開發、全台首張針對高溫設計的微型健康保險—「南山人壽團體微型熱傷害住院關懷健康保險」試辦業務。該商品已於 7 月 1 日正式開辦，為期一年，住院可獲定額理賠 1 萬元，首波試點選定農業大縣、高齡人口眾多的台南市，為弱勢族群在高溫炎夏中撐起經濟保護傘。

保險局副局長蔡火炎表示，依據現行《保險業辦理微型保險應注意事項》規定，微型保險原則上僅限「人壽保險」與「傷害保險」，並未包含「健康保險」。南山人壽為了擴大對弱勢族群的保障，積極提出業務試辦申請，透過行政規則的突破，成為國內微型保險引入健康險機制的創新案例，不過，此為南山人壽第二張獲准試辦的微型健康險，第一張為癌症微型保險。

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針對首波適用對象，南山人壽經評估後鎖定台南市，保障對象聚焦於兩大類特定弱勢族群，一、符合《社會救助法》規定之低收入戶或中低收入戶家庭成員；二、符合《老人福利法》規定，領取中低收入老人生活津貼之長者。

本商品採團體保險形式辦理，保險期間為一年。為減輕弱勢族群負擔，將由特定社福團體擔任要保單位，並由社福團體全額負擔保費，符合資格的被保險人完全不需支付任何費用。由於是團體險，全體被保險人均適用「單一費率」。

在保障範圍與理賠條件方面，蔡火炎澄清，中暑、熱衰竭等熱傷害在醫學與保險審查上「屬於疾病而非傷害」，因此歸類於健康險。

在保險期間內，被保險人若因中暑、熱衰竭、熱暈厥、熱痙攣等特定熱傷害事故，經醫師診斷必須「住院治療」，保險公司將提供定額新台幣 1 萬元的「熱傷害住院關懷保險金」，希望提升弱勢族群面對高溫氣候的調適能力，並實質減輕因熱傷害住院衍生之醫療及經濟負擔。