被動元件族群熱門股華新科及近期市場關注的尚茂皆因近期股價跌幅過大，雙雙遭列入處置股票，自明起實施處置措施。華新科採 20 分鐘撮合交易、尚茂採 25 分鐘撮合交易，上櫃的擎亞則採 20 分鐘撮合，皆處置至 7 月 29 日止。