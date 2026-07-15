鉅亨網記者黃皓宸 台北
根據證交所、櫃買中心最新公告顯示，今 (15) 日上市櫃及興櫃股票市場，新增華新科 (2492-TW)、擎亞 (8096-TW) 及尚茂 (8291-TW) 等 3 檔有價證券，自明 (16) 日起遭處置股管制交易。其中聯電 (2303-TW) 明日起取消處置交易。
被動元件族群熱門股華新科及近期市場關注的尚茂皆因近期股價跌幅過大，雙雙遭列入處置股票，自明起實施處置措施。華新科採 20 分鐘撮合交易、尚茂採 25 分鐘撮合交易，上櫃的擎亞則採 20 分鐘撮合，皆處置至 7 月 29 日止。
以下是新處置股明細：
華新科：最近六個營業日累積收盤價跌幅達 36.43%。且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達 120.5 元。
尚茂：最近 6 個營業日累積之最後成交價跌幅達 38.23%。
擎亞：當日本益比為 85.38、股價淨值比為 7.53，且為其所屬產業類別股價淨值比之 2.53 倍、當日週轉率達 13.56%。
聯電近期受惠於與英特爾共同開發 12 奈米 FinFET 製程平台，在美國川普政府持續推動半導體製造回流美國下，市場認為，身為英特爾重要合作夥伴的聯電，有望同步受惠政策紅利。聯電今日雖遭關禁閉處置，單日成交量仍衝上 10.89 萬張，攻上漲停板。
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